Giunto alla terza generazione, iPhone SE ha diversi “pro”, come il chip A15, il 5G e la fotocamera da 12MP, ma…

Tra i protagonisti annunciati dell’evento Peek Performance, iPhone SE 2022 è stato svelato in via ufficiale da Tim Cook. Il nuovo budget phone dell’azienda di Cupertino ha un look non proprio al passo coi tempi – riprende infatti tutto o quasi di iPhone SE 2020 e iPhone 8 – ma dispone di alcuni vantaggi degni di nota.

Con una spesa di 529 euro – il costo del modello da 64GB in Italia – ci si porta a casa un iPhone (con tutti “pro” del caso) con uno dei migliori processori per smartphone in circolazione, A15 Bionic, e con connettività 5G.

La presentazione di Apple è stata molto ricca e dettagliata, ma c’è qualcosa di spiacevole da sapere su iPhone SE 2022.

Ceramic Shield? MagSafe? Nulla di tutto ciò: anche i più noti leaker possono sbagliare, e questa è l’ennesima prova. A differenza di quanto vociferato, iPhone SE 2022 non supporta la tecnologia MagSafe – al momento una esclusiva di iPhone 12 e 13 – e non ha un design Ceramic Shield. Il suo è il “vetro più resistente mai utilizzato su uno smartphone”, ma non si parla in alcun modo di Ceramic Shield. Resistenza a schizzi, acqua e polvere: lo smartphone è certificato IP67, e ciò significa che può “sopravvivere” in acqua (circa un metro) per un massimo di 30 minuti. La certificazione IP68 di iPhone 13 resta dunque un miraggio. Modalità Cinematica e Modalità Notte? Assenti: grazie al chip A15 Bionic, iPhone SE 2022 può contare su Smart HDR 4, Deep Fusion e Stili Fotografici. E le altre modalità? Nulla da fare. E pensare che la modalità Notte è supportata anche da iPhone 11… Fotocamera frontale, sempre la stessa: siamo ancora fermi ai 7MP della precedente generazione, con apertura focale ƒ/2.2. Chi sperava in 12MP resterà deluso. 5G mmWave? Altro assente: lo smartphone non supporta le bande mmWave 5G, ciò significa non riuscirà a sfruttare al massimo la connettività 5G.

© Apple Chip U1, dove sei?: debuttato con iPhone 11, ma ancora assente sulla linea SE. Il chip U1 utilizza la tecnologia UWB per funzionalità legate alla localizzazione di smartphone e altri accessori. Durata della batteria, bene ma non benissimo: è vero, la batteria di iPhone SE 2022 ha una migliore autonomia rispetto al modello del 2020, ma non si può di certo gridare al miracolo. Due esempi: fino a 15 ore di riproduzione video per il primo, fino a 13 per il secondo; fino a 10 ore di streaming video per il primo, fino a 8 ore per il secondo. Aumentano i prezzi: al lancio, iPhone SE del 2020 da 64GB costava 499 euro. Per l’acquisto del nuovo modello si parte invece da 529 euro (sempre da 64GB).

Ti sei perso le novità del primo evento Apple del 2022? Trovi tutto, ma proprio tutto, qui.