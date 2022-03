Con iPhone X la percentuale della batteria è scomparsa dai radar, ma ci sono metodi alternativi per visualizzarla rapidamente.

Nel 2017, con iPhone X, c’è stata una vera e proprio svolta. Apple ha rivoluzionato il design del suo dispositivo di punta, puntando sul full-screen e mettendo da parte alcune soluzioni adottate per tanti anni. Un esempio? Il pulsante fisico Home con Touch ID è stato messo da parte, al suo posto (forse) il miglior sensore biometrico oggi integrato in uno smartphone, il Face ID.

Ma l’hardware ha subito anche altre modifiche. C’è la tacca sul display, che ha obbligato l’azienda di Cupertino a rivedere e riorganizzare anche alcuni elementi dell’interfaccia di iOS. E infatti, su tutti gli smartphone made-in-Cupertino con il notch (quindi da iPhone 13 ad iPhone X), è scomparsa dai radar la percentuale di carica della batteria.

Questa utile informazione è davvero scomparsa nel nulla? Certo che no, e ci sono diversi modi per tenerla sempre a portata di… sguardo.

Percentuale di carica della batteria su iPhone 13 e precedenti

Centro di controllo

Il metodo più rapido per dare uno sguardo alla percentuale di carica è tramite il Centro di Controllo. Uno swipe dall’alto verso il basso dal lato superiore destro e il gioco è fatto. La percentuale si trova proprio lì, in quell’angolino in alto.

Nella Home di iPhone, con il Widget

Per avere la percentuale in primo piano nella schermata Home bastano pochi passaggi. Come? Con il widget Batterie che può mostrare la percentuale di fino a quattro dispositivi. Aggiungilo dove vuoi, ma considera che occupa un po’ di spazio.

Chiedi a Siri

Richiama l’assistente vocale con il comando “Ehi Siri” e chiedi la percentuale di carica. Nulla di più facile, rapido e immediato.