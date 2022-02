Face ID danneggiato o non più funzionante? A breve una soluzione alternativa alla drastica sostituzione dell’intero iPhone.

Importante svolta per le riparazioni di iPhone XS e modelli successivi. Stando all’indiscrezione lanciata da MacRumors (che consideriamo tale perché la notizia non è stata ancora ufficializzata da Apple), gli Apple Store e i centri di assistenza autorizzata potranno a breve riparare il Face ID senza sostituire l’intero smartphone.

La fonte, ritenuta più che affidabile, ha rivelato che l’azienda di Cupertino metterà presto a disposizione un nuovo ricambio del gruppo TrueDepth, comprendente i componenti del Face ID e della fotocamera frontale. Ci saranno benefici? Sì, per entrambe le parti.

Per Apple ci sarà certamente una riduzione dell’impronta di carbonio, per il cliente invece – probabilmente – un risparmio sul costo finale della riparazione. A tal proposito, però, la nota ottenuta da MacRumors non contiene informazioni sui prezzi (né tantomeno sulle tempistiche).

Questa nuova strategia non potrà ovviamente essere sempre applicata. Ci saranno infatti casi in cui, per danni tanto critici da rendere inutile la riparazione di un singolo componente o modulo, converrà sostituire direttamente l’iPhone. La scelta della soluzione da adottare sarà dettata dai dati forniti dallo strumento di diagnosi Apple Service Toolkit.

La riparazione del Face ID, come specificato ad inizio articolo, abbraccerà iPhone XS e generazioni successive. L’unico escluso è dunque iPhone X, visto che iPhone XR è del 2018 come XS (i due smartphone sono stati annunciati durante lo stesso evento de 12 settembre, allo Steve Jobs Theater)