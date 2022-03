Offerte Amazon 2022: ecco tutti gli sconti per gli utenti Apple

Ecco le date ufficiali delle Offerte di Primavera Amazon, e come seguire gli sconti e le offerte più interessanti per gli utenti Apple.

Anche quest’anno torna una delle iniziative più attese dagli utenti Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha infatti annunciato le date ufficiali per le Offerte di Primavera 2022. L’evento durerà quasi due settimane, e porterà in dote sconti fino a oltre il 60% su migliaia di prodotti in tutte le categorie merceologiche possibili e immaginabili. E noi di Melablog, come sempre, spulceremo il Web a caccia delle migliori promozioni per gli utenti Apple.

Ci concentreremo come sempre su Informatica, Elettronica, TV e Home Cinema, Software e Videogiochi, Domotica, alla ricerca delle migliori offerte su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ma anche dispositivi elettronici, cavi, accessori, PowerBank, AirPods e auricolari, e molto altro. Così, vi risparmiamo la fatica di dover cercare: poi non dite che non vi vogliamo bene.

Offerte di Primavera Amazon 2022: le date ufficiali

La data da segnare sul calendario sono oramai imminenti. A partire dalla mezzanotte di venerdì 1 aprile, e fino al 13 di aprile, si susseguiranno migliaia di occasioni, tra scontistiche più o meno durature e Offerte Lampo che si esauriranno in poche ore.

Le offerte dureranno pochissimo, dunque per risparmiare è importante restare aggiornati sulle novità. Il modo più semplice consiste nel seguire questa pagina di Melablog che raccoglie tutti i migliori sconti e le offerte di Amazon per utenti Apple, aggiornate minuto per minuto.

🛍 Clicca qui per seguire gli sconti e le offerte Apple su Amazon 🛍

Al momento della stesura di questo post, per esempio, ecco le offerte più interessanti: