5 cinturini intrecciati per Apple Watch, solo 16,99€

Cavo USB-C a 90 Gradi (kit da 3) a metà prezzo: 9,99€ incluse spedizioni

Il kit da 3 cavi USB-C INIU con presa a 90 gradi (0,5m + 2m + 2m) sono scontati a 9,99€ su Amazon, incluse spedizioni. Perfetti per ricaricare l’iPad o il MacBook Pro, supportano velocità elevate e carichi importanti di corrente, e oggi costano la metà: 9,99€ per il kit da 3. In pratica, lo