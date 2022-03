Kensington StudioDock per iPad Pro: super sconto del 28%

Il Kensington StudioDock iPad Pro Stand è un supporto magnetico per iPad Pro 12 con Ricarica Rapida per iPad, iPhone e AirPods. È il dock definitivo per gli utenti Apple. Ed è scontato del 28% a 286€ invece di 340€.

Acquista Kensington StudioDock iPad Pro Stand a 286€ invece di 340€

SUPPORTO MAGNETICO: Questo supporto per iPad ti permetterà di appoggiare il tuo iPad Pro in modalità Portrait o Landscape, proprio come se fosse un desktop

PROGETTATO PER APPLE: Ergonomico e progettato per prodotti Apple, il supporto per tablet Studiodock permette di ricaricare iPad e in modalità wireless Qi anche iPhone e AirPods

STREAMING HDMI IN 4K: Registra video sul tuo iPad e trasmettili dove vuoi grazie alla porta per la connessione HDMI in 4K video 2.0: perfetta per presentare le idee più creative!

SPORTELLO SD CARD: Questo supporto per iPad è dotato di lettore SD card 4.0 per accedere velocemente a tutte le tue foto senza bisogno di adattatori