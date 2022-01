Minigruppo di continuità: ecco perché non puoi farne a meno

Ecco come avere Internet, videosorveglianza e domotica anche se va via la corrente a casa. Basta un mini UPS, e oggi è pure scontato su Amazon.

Con poca spesa, oggigiorno è possibile infilare la domotica ovunque per casa, mettere si un sistema di videosorveglianza senza fili e creare una rete di backup e archivi di rete per la smart tv in salotto. Tutte queste attività però hanno bisogno di un minimo comun denominatore: un router che continui a funzionare anche se va via la corrente. Ecco come mantenere il WiFi perfettamente funzionante anche senza corrente, grazie a un minigruppo di continuità; e già che ci siamo, te ne indichiamo uno super scontato: Il Tecnoware UPS ERA PLUS viene 39,90€ invece 49,90€.

Acquista Tecnoware UPS ERA PLUS a 39,90€ invece 49,90€

Un miniUPS non è potente come un UPS di grosse dimensioni, dunque non potete usarlo per il PC, la console o il televisore; ma in compenso è molto molto compatto, consuma poco ed è perfetto per telefoni, router, cellulari , console, telecamere e così via. Il Tecnoware UPS ERA PLUS che oggi è in sconto per esempio offre:

Protezione completa dei tuoi dispositivi in caso di Black-Out e Sbalzi di Tensione (sovratensioni e sottotensioni)

Studiato per proteggere dispositivi come WIFI, Modem/router, VOIP, Switch, Telefoni, Telecamere ecc.

Grazie ad una Batterie a Litio da 8.800 mAh e alla porta USB, il mini UPS può essere utilizzato anche come normale Power Bank

Ricarica dispositivi come Tablet, SmartPhone, Cuffie Bluetooth, Smartwatch ed ecc

Funzione POE per aggiungere alimentazione sul cavo LAN. Infatti il mini UPS inserito nel cavo di rete, può trasmettere i dati e alimentare allo stesso tempo riducendo il set di cavi richiesto

Connessioni d’uscita: DC 5,5×2,5 mm – RJ45 – USB

Amplia compatibilità grazie ai 10 Connettori inclusi nella confezione

Può essere posizionato sia verticalmente che orizzontalmente, adattandosi perfettamente all’ ambiente di destinazione

In base all’esperienza degli utenti, questo modello dovrebbe risultare compatibile con router Fastweb, Vodafone, TIM, e così via. Così, la prossima volta che andrà via la corrente, non dovrai rinunciare ad Internet, alla domotica o all’allarme smart (il che a sua volta rende superfluo un abbonamento con SIM).