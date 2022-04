MagSafe Battery Pack: come aggiornare il firmware

Apple ha rilasciato un nuovo firmware per il MagSafe Battery Pack. Ecco come si installa, e come verificare che sia tutto a posto.

In queste ore, Apple ha rilasciato un nuovo firmware per il MagSafe Battery Pack, il powerbank con MagSafe ufficiale di Apple. Si tratta di un prodotto progettato per caricare in modalità wireless i modelli di iPhone in modo rapido, aumentandone l’autonomia. Ecco come si scarica, e come verificare la versione installata.

“Il MagSafe Battery Pack si aggancia in un attimo, è compatto e facile da usare, e ti permette di ricaricare al volo ovunque sei” spiega Apple. “I magneti si allineano alla perfezione e lo tengono saldamente unito al tuo iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 o iPhone 13 Pro, per una ricarica wireless sicura e affidabile. Non c’è bisogno di accenderlo o spegnerlo: funziona in automatico, e non interferisce con portachiavi elettronici e carte di credito.”

Il MagSafe Battery Pack permette di ottenere:

Fino al 70% di carica aggiuntiva con iPhone 12 mini o iPhone 13 mini

Fino al 60% di carica aggiuntiva con iPhone 12 o iPhone 13

Fino al 60% di carica aggiuntiva con iPhone 12 Pro o iPhone 13 Pro

Fino al 40% di carica aggiuntiva con iPhone 12 Pro Max o iPhone 13 Pro Max

Installare l’Aggiornamento

Non esiste una procedura manuale per installare l’ultima versione del firmware del MagSafe Battery Pack; il tutto avviene in modalità OTA e in modo trasparente all’utente. L’update è stato distribuito nelle scorse ore, dunque dovrebbe installarsi da sé non appena il Battery Pack viene collegato ad iPhone.

Apple non pubblica neppure note di rilascio, dunque non sappiamo quali modifiche apporti il nuovo software.

Verificare la Versione di Firmware

Per controllare che il firmware sia stato installato correttamente, basta fare così:

Collegate il Battery Pack ad iPhone. Aprite Impostazioni → Generali. Toccate Info e scegliete la voce MagSafe Battery Pack‌‌

Se la versione è la 2.7.b.0, allora il firmware è aggiornato.