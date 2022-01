macOS Monterey 12.3 e iOS 15.4 Beta: le novità in arrivo

Le versioni Beta di macOS Monterey 12.3 e iOS 15.4 introducono diverse novità, come il passaporto vaccinale UE in Wallet, e molto altro.

Le versioni Beta di macOS Monterey 12.3 e iOS 15.4 introdurranno diverse novità per gli utenti. Cosette come il passaporto vaccinale UE in Wallet, i domini personalizzati su iCloud Mail, il supporto al Display ProMotion per le app di terze parti ma soprattutto l’attesissimo Universal Control.

Universal Control

Annunciato a dicembre 2021, Universal Control permette di usare un solo mouse e tastiera su Mac e iPad multipli; la feature è attivata di default sia su Mac che su iPad, dopo l’installazione dell’update e può essere trovata in Impostazioni → Display → Avanzate su iPad, e in Preferenze di Sistema → Generali → Cursore e tastiera (sezione AirPlay & Handoff) su Mac.

L’unica richiesta, in altre parole, è configurare i dispositivi col medesimo account iCloud.

Certificati Vaccinali in Wallet

Con iOS 15.4, anche gli utenti dell’Unione Europea potranno aggiungere il proprio GreenPass direttamente su Wallet senza utilizzare app e servizi alternativi. Per il momento funziona nell’app Salute, ma presto arriverà anche il supporto nativo al portafoglio digitale.

Mail Personalizzata in iCloud Mail

Con iCloud+ è possibile creare indirizzi mail farlocchi da usare per l’iscrizione ai servizi online e alle app, o quando non si intende divulgare il proprio indirizzi reale. Con iOS 15.4, gli utenti potranno creare indirizzi a proprio piacimento in Impostazioni → Apple ID → iCloud.

Per poter sfruttare l’opzione, tuttavia, è necessario sottoscrivere uno degli abbonamenti a pagamento di iCloud.

ProMotion Display

Nonostante iPhone 13 Pro includa un Display con ProMotion a 120Hz, le app di terze parti sono limitate a un refresh rate di 60Hz, a causa di un bug nelle librerie di Core Animation. Ora, il problema è stato risolto, e anche le altre app -oltre quelle Apple- potranno avvantaggiarsi della maggiore fluidità resa possibile dal refresh a 120Hz.