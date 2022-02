Continua la fase di test di macOS Monterey 12.3 ed Apple continua a migliorare Universal Control, la funzione più attesa dagli utenti.

Dopo l’update di sicurezza per gli utenti fermi a Big Sur, Apple ha rilasciato la terza beta di macOS Monterey 12.3. Sarà prossimamente scaricabile anche dai beta tester pubblici ma per il momento è una esclusiva degli sviluppatori registrati al programma dell’azienda californiana. La nuova beta arriva a distanza di una settimana circa dalla seconda.

La principale novità di macOS 12.3 è Universal Control (Controllo Universale), funzione che consente l’utilizzo di più Mac e iPad (è richiesto iPadOS 15.4) utilizzando una sola tastiera e un unico mouse (o trackpad). Svelata alla WWDC 2021, è stata ufficialmente introdotta solo poche settimane fa e sarà disponibile per tutti gli utenti solo con la release pubblica dell’aggiornamento.

Novità per Universal Control

Nelle terza beta è stato introdotto un update dedicato proprio a Universal Control. In particolare, Apple ha reso più semplice l’accesso a tutte le impostazioni della feature. Per consultarle basta recarsi nell’apposita sezione in Preferenze di Sistema > Schermi.

Problemi con Universal Control? Dai un’occhiata a questo articolo, potresti trovare la soluzione.

Come scaricare le beta di macOS 12.3

Gli sviluppatori registrati possono scaricare le versioni beta di macOS 12.3 tramite l’Apple Developer Center. Gli aggiornamenti invece possono essere scaricati direttamente da Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software.

La versione definitiva di macOS Monterey 12.3 sarà disponibile tra poche settimane, a fase di test conclusa.