Nuovo update disponibile per macOS Big Sur: la versione 11.6.4 migliora la sicurezza del sistema operativo.

C’è un nuovo aggiornamento di macOS Big Sur da aggiungere alla lista dei download. No, non si tratta di un errore di battitura. Apple ha rilasciato un update di sicurezza per tutti coloro che non hanno installato Monterey. La versione da scaricare è la 11.6.4.

L’update odierno arriva a distanza di due settimane dal precedente (11.6.3), rilasciato insieme a macOS Monterey 12.2. Di solito l’azienda di Cupertino rende disponibili gli aggiornamenti di Big Sur e Monterey nello stesso momento, ma la versione 11.6.4 – giungendo come standalone – ha “rotto la tradizione”.

Per scaricare macOS 11.6.4 basta recarsi in Preferenze di sistema e cliccare su Aggiornamento Software. Il changelog è povero di dettagli, ma quando viene “migliorata la sicurezza del sistema operativo” c’è solo da essere felici. Il download, proprio perché si parla di sicurezza, è consigliato a tutti gli utenti “fermi” a Big Sur.

A proposito di sicurezza e privacy, Zoom ha recentemente rilasciato una nuova versione del suo client per macOS. Questa risolve un bug che lasciava attivo il microfono anche dopo aver abbandonato una riunione.

Impossibile aggiornare a macOS Monterey?

Il tuo Mac non riesce a trovare l’aggiornamento a macOS 12? Probabilmente non supporta l’ultima versione del sistema operativo. Di seguito l’elenco con tutti i modelli compatibili: