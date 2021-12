MacBook Pro 14″ & 16″: non tutte le SD sono compatibili

I nuovi MacBook Pro fanno gli schizzinosi, e alcune SD non funzionano a dovere nello slot SD. Ecco come risolvere.

Il lettore SD dei nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ non sembra pienamente compatibile con tutte le SD card in circolazione; in alcuni casi, infatti si verificano problemi: ecco quel che c’è da sapere.

Dopo i problemi col MagSafe, ora emerge un’altra criticità. In certi casi, i portatili professionali con chip Apple esibiscono infatti velocità molto basse di lettura e scrittura; talvolta invece risulta impossibile montare la SD. Il tutto con andamento molto ciclico e casuale. Nello specifico, ecco tutte le casistiche che siamo riusciti individuare tra i commenti degli utenti nei vari forum:

Lentezza nel trasferimento dei file.

Lentezza (anche più di 1 minuto) per riconoscere la SD e montarla su Scrivania.

Strani messaggi di errore quando si inserisce la SD card.

Il Finder va in crash quando si inserisce la SD card.

La formattazione della scheda SD su Mac non sortisce effetto.

Il problema si verifica tanto con marche sconosciute di SD card, che con i blasoni. Per esempio, è noto che le Sandisk Ultra creano il problema, sia XC che HC.

I problemi si sono registrati con Sandisk, Sony e Samsung, nei tagli da 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, nei formati UHS-I, UHS-II, micro-SD, e a prescindere dalla formattazione, tra FAT32 e exFAT.

L’aspetto più preoccupante è che, contrariamente a quanto sperato, macOS Monterey 12.1 beta non sembra risolvere la questione. Se dovesse capitare anche a voi, la cosa più semplice da fare -se possibile- è lasciare la SD card nel dispositivo originale (il gimbal, la fotocamera o quel che è) e collegare quest’ultimo al Mac, in modo da usarlo come adattatore. In alternativa, un lettore SD esterno costa pochi Euro, e risolve il problema. Altrimenti, non resta che attendere update da Cupertino.