Mac mini M1: il display non si accende dopo lo stand-by

Giacomo Martiradonna,

C’è un nuovo problema che sta angustiando alcuni dei possessori del nuovo Mac mini con processore M1. In pratica, dopo un banale sleep, non si riesce a riattivare lo schermo esterno, a prescindere dal collegamento utilizzato. Ecco come risolvere nell’immediato, intanto che Apple elimini l’ennesimo bug di queste sfortunate macchine.

Diciamolo subito per chiarire ogni dubbio: i Mac M1 sono notevoli, e le loro potenzialità non sono in discussione; ciononostante, è innegabile che siano stati oggetto di diverse critiche sin dal loro debutto. Ma andiamo con ordine, e vediamo prima la questione del display.

Monitor Resta Spento

Il problema descritto da molti utenti è simile. “Il mio Mac mini M1 (8gb/256)”, spiega uno, ” non sembra voler risvegliare i display dopo lo sleep. Ho provato con 2 monitor diversi con due cavi HDMI diversi, e ogni volta succede la stessa cosa. […] Ho notato anche degli artefatti grafici nella schermata di boot e log in di Big Sur.”

Un altro invece lamenta il “No Signal” sul monitor dopo aver risvegliato il Mac mini dallo stop. E a quanto pare il fenomeno accade con una pletora di marche e a prescindere dal collegamento utilizzato, Thunderbolt, HDMI e DisplayPort.

A quanto si sa, Apple è a conoscenza del difetto e sta lavorando per risolverlo, forse già col prossimo aggiornamento software; ma la verità è che non abbiamo idea di cosa ci sia all’origine dello strano fenomeno, e soprattutto se sia di natura hardware o software.

Una Soluzione Al Display Spento

Se anche il display del vostro Mac M1 non vuol saperne di riattivarsi dopo uno stand-by, l’unica soluzione è scollegare fisicamente il connettore Thunderbolt, HDMI o DisplayPort e ricollegarlo un istante dopo. Poco ortodosso, inelegante, probabilmente scomodo ma quanto meno di sicura efficacia.

Un Debutto Costellato di Guai

Fosse solo questo, glielo si potrebbe pure perdonare. Il fatto è che, sin dal momento del lancio, i nuovi Mac ARM sono balzati agli onori della cronaca ora per questo o per quell’altro problema. Per esempio, di recente, parlavamo del bug di macOS Bug Sur che impedisce di uscire dal salvaschermo, senza contare le difficoltà registrate con la connettività Bluetooth, i pixel rosa coi display esterni e le varie limitazioni dell’hardware.

Insomma, non proprio un’entrata in scena memorabile; si spera che, per quando arriveranno gli iMac M1, tutto questo scompiglio sia diventato un ricordo del passato. Intanto, chi compra un M1 deve sapere a cosa va incontro.

Leggi anche: Mac M1: Acquisto a rate senza busta paga né finanziamento