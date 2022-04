iPhone pieghevole: Apple testa il prototipo da 9 pollici

Apple ha messo a punto un prototipo di iPhone pieghevole con display da 9″. Ma non abbandonatevi a facili entusiasmi, perché non arriverà tanto presto.

Ricerca e sviluppo di un dispositivo foldable non si arrestano a Cupertino. Ora sembra che Apple abbia messo a punto addirittura un prototipo da 9″ che starebbe testando proprio in questo periodo, ma non fatevi trasportare troppo. Prima di vedere un iPhone pieghevole passeranno almeno altri due anni.

Lo ha rivelato l’affidabile Ming Chi-Kuo su Twitter, scrivendo che Apple sta “testando attivamente” un dispositivo pieghevole OLED da 9 pollici che si pone a metà strada tra iPhone e iPad. Il prototipo tuttavia serve a testare le tecnologie chiave di Apple, e non è indicativo di un prodotto reale. In altre parole, serve per capire come si comporterebbe un gingillo del genere nel mondo reale, se funziona davvero, se risolve dei problemi concreti o se invece semplicemente non funziona.

Inoltre, serve agli ingegneri per capire come adattare iOS alle rinnovate esigenze di uno schermo pieghevole. A dire di Kuo, lo sviluppo di un simile dispositivo è concentrato, almeno in queste prime fasi iniziali, su uno schermo di media grandezza, cui faranno seguito display più ampi; solo alla fine eventualmente toccherà ai dispositivi più piccoli come iPhone.

La brutta notizia però è che siamo ancora ben lontani anche solo dalle specifiche di un eventuale prodotto finito. Detta brutalmente, è ancora troppo presto e -al netto di eventuali intoppi o cambi d’umore- un iPhone pieghevole (o per meglio dire un ibrido iPhone/iPad pieghevole) non arriverebbe comunque prima del 2024-2025.

La notizia costituisce una risposta a un report secondo cui Apple starebbe collaborando con LG per sviluppare il pannello OLED pieghevole da destinare ai suoi futuri tablet e MacBook pieghevoli. Secondo alcune fonti attendibili, il primo dispositivo pieghevole della mela avrebbe dimensioni attorno ai 20″ (10″ piegato, dunque).