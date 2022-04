iPhone 16, confermate le lenti a periscopio nella fotocamera

Apple ha finalmente trovato il fornitore per le lenti a periscopio di iPhone. Ciò significa che iPhone 16 avrà uno zoom 5x o 6x.

Apple ha finalmente trovato il fornitore per le lenti a periscopio di iPhone. Ciò significa che sarà in grado di implementarle sui suoi dispositivi mobili entro l’anno prossimo, probabilmente in tempo per iPhone 16.

Lenti a Periscopio: cosa sono

Come abbiamo spiegato tempo addietro, lo zoom ottico viene ottenuto aumentando la distanza tra il sensore di immagini e le lenti; ma all’interno di uno smartphone, lo spazio a disposizione che è possibile dedicare a questa esigenza è ovviamente molto esiguo.

Pertanto, Cupertino sta pensando di creare un sistema più lungo di lenti poste in orizzontale e allineate al sensore grazie ad uno specchio interno. Un escamotage che permetterebbe di aumentare lo zoom ottico senza aumentare le dimensioni del modulo fotocamera.

È da mesi che Apple ragiona coi suoi partner asiatici su di una fotocamera “piegata” a periscopio da integrare nelle future generazioni di iPhone. Per questo si parla di “teleobiettivo periscopico.” E ora, a quanto pare, la quadra è stata finalmente trovata.

Fotocamera iPhone 16

Stando a quanto riporta The Elec, l’azienda sud coreana Jahwa Electronics ha in programma investimenti pari a 191 miliardi di won (140 milioni di Euro) per costruire nuovi impianti dedicati agli attuatori di stabilizzazione (OIS) dell’immagine dei dispositivi Apple.

Questi attuatori saranno disponibili dall’anno prossimo, supporteranno stabilizzazione dell’immagine con autofocus, e includeranno in almeno un caso una lente a periscopio.

Sul mercato esistono già due prodotti che integrano uno zoom ottico evoluto, e basato su tecnologie simili, come ad esempio il P30 Pro della Huawei che integra uno zoom ottico reale 5x.

Su iPhone, invece, Apple non è riuscita ad andare oltre uno zoom ottico 3x per il grandangolo dell’‌iPhone 13 Pro Max. Con le lenti a periscopio, invece, potrebbe spingersi fino al doppio della profondità.

