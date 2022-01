iPhone 14, Display Pro Motion solo su Pro Max

iPhone 14 doveva introdurre la tecnologia ProMotion sul display di tutti i modelli della prossima generazione di telefoni Apple. E invece nisba.

Secondo alcuni rumors, iPhone 14 doveva introdurre la tecnologia ProMotion sul display di tutti i modelli della prossima generazione di telefoni Apple. E invece, niente da fare.

ProMotion Display: Cos’è?

Il Promotion Display è una sofisticata tecnologia (ad oggi esclusiva di Apple) che permette di adattare il refresh rate dello schermo in base ai contenuti da mostrare e alla velocità con cui il dito scorre sulla pagina. Ciò consente di modulare la frequenza di aggiornamento fino a 10Hz in alcuni casi tipo la lettura di una pagina Web statica, e di elevarla a 120Hz in altri, magari durante la visione di un video ad alta risoluzione o durante una partita a un videogame.

Ciò permette di risparmiare tantissima batteria quando non servono prestazioni elevate del display, e di ottenere il massimo della fluidità e della reattività quando invece c’è bisogno di tutta la potenza disponibile.

Al momento, è disponibile solo su iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max, oltreché su iPad Pro e sui MacBook Pro 14″ e 16″.

ProMotion Display e iPhone 14

Alcune indiscrezioni su iPhone 14 vaticinavano l’arrivo della tecnologia ProMotion su tutti i modelli, inclusi quelli entry level; tuttavia, i produttori che sfornano fisicamente questi pannelli non riescono a stare al passo con gli ordini di Cupertino. In assenza della capacità produttiva necessaria, dunque, Apple sarà costretta a modificare i piani iniziali.

Fino a quando Apple non troverà altri partner da affiancare a BOE e Samsung (si vocifera che LG possa giungere in soccorso nella produzione di LTPO OLED nel corso dell’anno), niente ProMotion su iPhone 14; questa tecnologia resterà un’esclusiva dunque dei prodotti di punta, vale a dire iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max.

Per vedere il ProMotion sull’entry level, insomma, se ne riparlerà più verosimilmente con iPhone 15. Ad oggi, di fatto e fino a contrordine, resta una chicca per i prodotti di fascia professionale.