iPhone 13 Verde: eccolo in un video

Sul web ha fatto capolino il primo video di iPhone 13 e iPhone 13 Pro nelle nuove colorazioni verdi. Ve lo mostriamo in anteprima.

Sul web ha fatto capolino il primo video di un iPhone 13 e di un iPhone 13 Pro nelle nuove colorazioni Verde e Verde Alpino. Ve lo mostriamo in anteprima.

È stata una delle novità minori dell’Evento Apple Peek Performance: oltre ai colori Rosso, Galassia, Mezzanotte, Blu e Rosa, ora iPhone 13 è disponibile anche in color Verde. E allo stesso modo, iPhone Pro e iPhone 13 Pro Max ora sono disponibili anche in color Verde Alpino.

Ma come appaiono veramente queste tonalità dal vivo? E come si confrontano l’una con l’altra? Un tweet comparso sul Web nelle scorse ore soddisfa questa curiosità. Ed eccoli qui, in foto e video. E come si vede, il Pro ha un colore più chiaro, quasi militaresco, rispetto ad iPhone 13. In pratica, hanno lo schema di colori invertito, tra scocca e modulo fotocamera.

I nuovi iPhone 13 e iPhone 13 Pro color Verde sono in tutto e per tutto identici ai loro omologhi, e hanno anche lo stesso prezzo. Saranno disponibili a partire da domani 11 marzo; e visto l’andazzo col resto del catalogo, tra pandemia e invasione russa, è probabile che le scorte dureranno molto poco.