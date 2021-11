iPhone 13: ripari il display e il Face ID non funziona più

Occhio a iPhone 13. Se effettuate una sostituzione del display fuori dai circuiti di assistenza Apple, il Face ID smette di funzionare.

Scegliete con cura l’assistenza, quando dovete far riparare lo schermo di un iPhone 13 o iPhone 13 Pro; la sostituzione del display al di fuori dei circuiti ufficiali Apple, infatti, porta immancabilmente alla disattivazione del Face ID. E i piccoli negozianti sono in rivolta.

La sostituzione dello schermo di iPhone 13 eseguita da un negozio indipendente disattiva di fatto il Face ID, e l’utente legge questo messaggio di errore su schermo:

“Unable to activate Face ID on this ‌iPhone‌” ovvero “Impossibile attivare Face ID su questo iPhone.”

Ciò dipende dal fatto che, attraverso chip specifici e sofisticate tecniche di crittografia, il modulo Face ID è legato al display con cui viene assemblato originariamente, e qualunque manomissione viene interpretata dal sistema come un potenziale problema di sicurezza.

Per gli Apple Store, e per i negozi che aderiscono al programma Apple Authorized Service Provider e Independent Repair Provider Program, il problema non sussiste: loro infatti possono accedere alla piattaforma Services Toolkit 2 che consente, da remoto, di abbinare il seriale del nuovo display al Face ID, rendendo così nuovamente operativo quest’ultimo. Ma tutti gli altri restano tagliati fuori.

Peccato che il programma Independent Repair Provider sia stato criticato da più parti, e ritenuto addirittura “draconiano” per gli obblighi che impone e che di fatto lo rendono impraticabile per le realtà più piccole; parliamo dunque del negozietto sotto casa che, alla fin fine, preferisce rinunciare all’adesione piuttosto che sobbarcarsi in un’avventura complessa e incredibilmente vincolante (tipo: il negoziante è obbligato a condividere con Apple tutti i dati del cliente, e Apple può ispezionare il negozio fino a dopo 5 anni dalla risoluzione del contratto. In più, devono far firmare al cliente un foglio in cui è spiegato che la riparazione non è effettuata da un negozio autorizzato Apple, e che pertanto la riparazione non è coperta da garanzia ufficiale Apple. Insomma, follia).

Per gli osservatori, si tratta di una precisa strategia di Cupertino che tra l’altro non è nuova a queste trovate. Per esempio, la sostituzione fotocamera di iPhone 12 all’inizio richiedeva l’accesso al sistema proprietario di configurazione di Apple, per andare in porto; dopo le lagnanze, Apple corresse il tiro introducendo un avviso di “componente non genuina” che almeno non disabilitava la fotocamera. Vedremo se anche stavolta andrà così.

Di sicuro, il messaggio che passa agli utenti -e l’indicazione che siamo costretti a dare anche noi- è di rivolgersi a un Apple Store o un ASP quando c’è da fare una riparazione al display. Solo così infatti c’è la certezza che il Face ID funzionerà in seguito, e solo così si ha la certezza che la garanzia non decada. Tra l’altro, pra AppleCare+ copre anche i danni “al solo vetro posteriore” e il costo della riparazione scende a 29€.