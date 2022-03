Gli smartphone della serie Galaxy S22 di Samsung si rivelano meno resistenti alle cadute rispetto agli iPhone 13 di Apple.

Scheda tecnica alla mano, la serie di smartphone Galaxy S22 di recente presentata da Samsung ha poco o nulla da invidiare alla concorrenza. Anche il design dei tre smartphone è stato leggermente ritoccato rispetto alla generazione precedente, ma a quanto pare queste modifiche presterebbero il fianco a danni non di poco conto. Volendo fare un confronto, anche in un drop test ad uscire vincitore è iPhone 13 di Apple.

Il test è stato condotto da Allstate Protection Plans ed è stato davvero distruttivo per i nuovi Galaxy. Ad una altezza di circa un metro e ottanta, Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra hanno riportato seri danni allo schermo. iPhone 13 – nel medesimo test, condotto però a settembre 2021 – ha fatto molto meglio, riportando crepe sul display solo al secondo giro.

Per quanto riguarda invece il retro, quello dei Galaxy S22 non è andato in mille pezzi e le fotocamere sono uscite intatte. Tuttavia, a causa delle schegge e delle crepe, senza una cover risulterebbe impossibile o quasi continuare ad utilizzarli.

Bene invece iPhone 13, con qualche crepa nei pressi della fotocamera e negli angoli solo al terzo drop. Meno iPhone 13 Pro, il cui retro ha riportato danni molto simili a quelli visti sui Galaxy S22.

In generale, sembra che la serie S22 sia più fragile rispetto agli iPhone 13. Per i suoi ultimi smartphone Apple ha optato per il “Ceramic Shield”, più resistente rispetto al vetro tradizionale. Samsung quest’anno ha invece puntato sul Gorilla Glass Victus+.

In chiusura, secondo il vice presidente di Allstate Protection Plans, la serie S22 – avendo Samsung sostituito il policarbonato degli S21 con il vetro – è poco resistente ed è quindi consigliabile l’utilizzo di custodie protettive e di pellicole per lo schermo.