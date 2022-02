Non c’è partita, il confronto tra iPhone 13 Pro e l’appena presentato Galaxy S22 Ultra è tutto a favore dello smartphone di Apple.

Samsung ha svelato pochi giorni fa la sua nuova linea di smartphone, dispositivi che puntano molto sia sul design che sulle prestazioni. E non potrebbe essere diversamente, visto che Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra sono a tutti gli effetti dei top di gamma. Ma come se la cavano in un confronto con i principali rivali?

iPhone 13 Pro vs Galaxy S22 Ultra

La redazione di PCMag ha avuto la possibilità di mettere alla prova gli ultimi arrivati dell’azienda sudcoreana e non si è fatta scappare l’occasione di un vero e proprio scontro tra titani. Primo verdetto: il Galaxy S22 “è lo smartphone Android più potente mai testato” da loro.

In Geekbench 5 il Galaxy S22 Ultra – il cui “cuore” è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – ha registrato i seguenti punteggi:

Multi-core: 3433

Single-core: 1232

Machine Learning: 448

Numeri da capogiro, che tuttavia sono ben distanti da quelli di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Sotto la scocca dei due smartphone lanciati da Apple nel 2021 si nasconde il chip A15 Bionic. Ecco i punteggi:

Multi-core: 4647

Single-core: 1735

Machine Learning: 948

PCMag conferma che c’è stato un miglioramento rispetto allo Snapdragon 888, ma gli sforzi non sono bastati. I top di gamma dell’azienda di Cupertino sono ancora distanti:

Con il chip Snapdragon 8 Gen 1 c’è sicuramente un miglioramento rispetto allo Snapdragon 888 dello scorso anno. Osservando i punteggi in Geekbench 5, c’è un aumento del 13% in single-core e del 9% in multi-core. In GFXBench, che mette alla prova le performance grafiche, abbiamo notato un aumento del 20% o più a seconda delle circostanze.

Il prossimo confronto a settembre

Da segnalare è anche il problema “surriscaldamento”. Durante i test, infatti, i tre Galaxy S22 avrebbero raggiunto temperature elevate in breve tempo, limitando di conseguenza le prestazioni. In particolare il Galaxy S22 Ultra, il dispositivo che ha ereditato la S-Pen dalla serie Note.

E pensare che, dal punto di vista generazionale, il confronto tra Galaxy S22 e iPhone 13 non sarebbe nemmeno corretto. Apple presenterà i suoi smartphone del 2022 solo a settembre: la line-up di iPhone 14 sarà composta da quattro dispositivi, con i modelli Pro e Pro Max – forse – privi della tacca sul display.