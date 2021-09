iOS 15: spostare in alto la barra di ricerca di Safari

Dopo l’aggiornamento ad iOS 15, la barra di ricerca di Safari finisce di default in basso al display. Ecco come riportarla in alto.

Ve ne sarete accorti immediatamente: dopo l’aggiornamento ad iOS 15, la barra di ricerca e degli indirizzi di Safari viene spostata d’ufficio in fondo al display. Il che è orrendo visivamente, e pure scomodo. Ecco quindi come riportare in alto la barra di ricerca di Safari su iOS 15.

Dopo essere stati abituati per anni ad avere la barra degli indirizzi in cima al browser, con iOS 15 Apple ha voluto rimescolare un po’ le cose, portandola invece in basso. La novità era emersa nelle Beta di iOS 15 ma ha causato talmente tanto clamore da costringere Apple a inserire un’opzione per ripristinare l’aspetto originale del suo browser.

Per cui, se anche voi detestate la nuova disposizione della barra degli indirizzi di Safari in iOS 15, niente paura: basta letteralmente un tocco per ripristinare il vecchio aspetto.

Spostare la Barra di Ricerca in Alto

Per rimettere la barra di ricerca di Safari al posto che le spetta, fate così:

Aprite Impostazioni Scorrete l’elenco fino a individuare Safari Scorrete l’elenco e toccate Pannello singolo

Per riportare la barra in basso, invece, basta ripetere la procedura e selezionare Barra pannelli. Semplice e indolore.