Il Mac mini M1 diventa un portatile: il video

È possibile trasformare il Mac mini in un vero portatile con tanto di display Touch? Uno smanettone l’ha fatto sul serio e il risultato è incredibile. Ecco il video che lo dimostra.

Si chiama “Mac mini to go” o “Mac mini da asporto” ed è la creazione di Scott Yu-Jan, uno YouTuber che si è voluto cimentare nella risoluzione di un problema complesso: come rendere davvero portatile il computer mignon di Apple?

L’idea era di creare una scocca che facesse anche da custodia e che tenesse saldamente in posizione lo schermo; schermo è che è costituito da un iPad mini, il che significa che è Touch e che supporta pure Apple Pencil. Purtroppo non si poteva incastonare una tastiera, che quindi andrà portata a parte (in compenso, si potrebbe usare un Magic Keyboard Bluetooth che è molto compatta).

Inoltre, per ovvi motivi, non è possibile creare un vero setup completamente privo di cavi; il Mac mini nasce come un computer fisso, e dunque l’alimentazione resta imprescindibile.

Diciamo che questo è il modo più spinto con cui sarebbe possibile trasformare un Mac mini in qualcosa di simile a un laptop. Ma in realtà, se Apple volesse, potrebbe ridurre il mini ad una scatoletta poco più grande di un’Apple TV.

Restringere il Mac mini?

Nonostante le dimensioni esterne siano immutate, all’interno la circuiteria dedicata a processore, scheda logica e scheda video ha dimensioni nettamente inferiori rispetto agli omologhi Intel. Ciò dipende dall’ efficienza superiore e dal maggior livello di miniaturizzazione dei componenti.

Tant’è che un altro utente, Quinn Nelson di Snazzy Labs, ha creato un “Mac micro” infilando la componentistica originale del mini M1 in una scocca più piccola stampata in 3D. La versione finale ha gli stessi connettori e le medesime funzionalità, solo in un formato più compatto. Qui di seguito il risultato finale.