Black Friday 2021 inizia l’8 novembre: al via gli sconti

Quest’anno il Black Friday arriva prima. Al via gli sconti su Amazon in anticipo rispetto al solito: si parte l’8 dicembre.

Secondo un’interessante ricerca di Idealo, gli utenti italiani sono i più interessati e preparati al “venerdì nero” di tutta Europa. Attendono con ansia l’arrivo dell’ondata degli sconti, e in media hanno già messo in conto di spendere 273€ ciascuno. Tra di loro, sono soprattutto i giovani che dimostrano maggiore propensione all’acquisto, e tra i prodotti più gettonati ci sono smartphone, giochi per console, ma anche elettrodomestici; e non manca chi farà i regali di Natale in anticipo, per sé e per gli altri.

Pertanto, bando alle ciance, e arriviamo al dunque. Quest’anno qualcosa di grosso bolle in pentola, e il Black Friday arriva in anticipo con dieci giorni di offerte che allo scoccare dalla mezzanotte permetteranno di comprare in sconto un grande numero di prodotti.

È impossibile al momento dire quali prodotti nello specifico andranno in promozione, ma la lista sarà di certo lunghissima, con migliaia e migliaia di sconti ogni giorno su prodotti per casa, cura della salute e della persone, sport, bellezza, cucina e cantina, ma sopratutto elettronica. Risparmi fino a oltre il 40% su una porzione gigantesca del listino.

Come fare a seguire le offerte?

L’offerta è talmente vasta che è facile perdersi senza un minimo di organizzazione e soprattutto senza dotarsi di bussole che permettano di navigare nel mare delle promo. Per questo ci siamo noi. Su queste pagine troverete quotidianamente gli sconti migliori che cercheremo per voi e che vi proporremo non appena saranno disponibili.

La prima cosa da fare è fare clic sulla pagina ufficiale del Black Friday di Amazon. Dopodiché, tornate di frequente su Melablog e Webnews per conoscere le offerte di elettronica più interessanti. Se non ci seguite sui social, ora è un buon momento per farlo su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

Qui di seguito, intanto, un assaggio delle migliori offerte high-tech per appassionati Apple e non solo. Restate sintonizzati, perché tra poco si balla.

Fai clic qui per conoscere tutti gli sconti Amazon Black Friday di Oggi

Black Friday a Rate o in Contanti

I prodotti in super promozione per il Black Friday godono della medesima protezione degli altri. Dunque possono essere spesso acquistati anche a rate o in contanti.

L’acquisto in contanti senza carta di credito su Amazon, funziona così:

Scegliete il prodotto da acquistare sul sito Amazon (Non tutti gli articoli sono disponibili con questa modalità di acquisto). Selezionate “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” come metodo di pagamento. Completa l’ordine come al solito, facendo clic su Acquista ora . Una volta effettuato un ordine utilizzando “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”, Amazon invierà una mail di Ricezione Ordine e un codice univoco da presentare presso il negozio del rivenditore autorizzato per effettuare il pagamento in contanti. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 48 ore a partire dalla ricezione della mail di Ricezione Ordine; oltre tale limite, l’ordine verrà automaticamente annullato. Dopo il pagamento in contanti, riceverete una nuova mail di conferma. L’articolo acquistato tramite “Paga in Contanti nel Punto Vendita” verrà quindi spedito all’indirizzo selezionato durante il processo di acquisto.



Nota bene: L’ordine parte solo una volta ricevuta la conferma di pagamento, dunque la data di consegna può slittare rispetto a quando riportato sul sito Amazon; l’opzione “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” non è disponibile per alcuni articoli come le Offerte lampo, gli ordini “Acquista ora”, i Buoni Regalo Amazon.it, gli e-books e i prodotti digitali e gli abbonamenti. Eventuali rimborsi vengono emessi sotto forma di buono regalo.

L’acquisto a rate, invece, consiste in una ripartizione su più mesi dell’addebito senza firme, contratti extra o altre rogne. Un vantaggio notevole che si aggiunge ai prezzi già di per sé molto competitivi del colosso dell’e-commerce.

La procedura è rapidissima, e permette di spalmare l’addebito su 5 mesi anziché pagare tutto in un’unica soluzione, senza interessi né altri oneri. Per avviare il rateo, basta semplicemente ricordarsi di spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto. E se il rateo Amazon non è disponibile, avrete a disposizione la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che tuttavia, a seconda del momento e in assenza di promo, potrebbe includere interessi o altri oneri finanziari. È a tutti gli effetti una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

I Migliori Sconti di Oggi

