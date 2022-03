Dì addio a infiammazioni della mano, borsiti e sindrome del tunnel carpale. Attiva il trascinamento a tre dita sul trackpad del Mac.

Per evitare dolori al pollice e sindrome del tunnel carpale, c’è un trucco che conosco in pochi e che -promettiamo solennemente vi cambierà la vita. Ecco e perché attivare il trascinamento a tre dita sul trackpad del Mac.

Non sappiamo voi. Ma dopo molte ore al giorno sul computer, la passione con cui pestiamo i tasti sul Mac cresce al crescere dello stress e della tensione accumulati. E dopo migliaia di clic, il carico a livello muscolo-scheletrico della mano inizia a sentirsi. Ma non deve essere così, e vi spieghiamo come abbiamo risolto il problema stanchezza cronica di polso e dita, e di come abbiamo eliminato in modo naturale borsiti e tunnel carpale. Basta eliminare il clic fisico dalla vostra vita, e sostituirlo con due feature: il “Trascinamento a tre dita” e il “Tocca per fare clic.”

Tocca per fare clic

Il “Tocca per fare clic” è una funzionalità che permette di fare clic o selezionare un file con un leggero tocco del polpastrello sul trackpad. Si attiva così:

Apri Preferenze di Sistema → Trackpad Nella sezione Punta e fai clic attiva la voce Tocca per fare clic

Trascinamento a Tre dita

Il trascinamento a tre dita permette di trascinare file, cartelle e documenti utilizzando un gesto a tre dita. È supportato da tutti i Mac con trackpad Force Touch e si attiva così: