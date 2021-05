Attivare il Bluetooth senza mouse su Mac

Se avete dimenticato il Bluetooth spento, e ora non riuscite a usarlo, niente paura: ecco come attivare il Bluetooth senza mouse.

Prima o poi càpita a tutti una volta di disattivare il Bluetooth per qualche ragione, e di non riuscire più a collegare il mouse wireless o il Magic Trackpad al Mac; sui portatili Apple di norma non è un problema perché c’è sempre il trackpad integrato, ma cosa fare se non funziona? Per fortuna, la soluzione c’è ed è molto semplice: ecco come attivare il Bluetooth su Mac senza mouse.

Attivare il Bluetooth senza Mouse (con Tastiera)

L’importante è che funzioni la tastiera integrata, o che per lo meno -nel caso di Mac mini, iMac e Mac Pro– possediate una tastiera USB da collegare al computer. Dopodiché, seguite questi passaggi:

Premete contemporaneamente il tasto Command (⌘) e la Barra Spaziatrice per attivare Spotlight. Scrivete Bluetooth e usate i tasti freccia per selezionare l’app Scambio File Bluetooth. Premete Invio per selezionarla. Il sistema riconoscerà che il Bluetooth è disattivato, e vi chiederà se volete attivarlo. Date Invio su Attiva Bluetooth. Fate una serie di rapidi clic sul mouse per collegarlo al Mac.

Attivare il Bluetooth senza Mouse e senza Tastiera

Nel caso anche la tastiera fosse Bluetooth e non possedete una tastiera USB con cavo, niente paura. Basterà riavviare il Mac e all’avvio, non rilevando periferiche di puntamento, sarà il computer stesso a riattivare il Bluetooth da sé.