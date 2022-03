AppleTV+: via le opzioni di acquisto e affitto su alcune Smart TV

L’app AppleTV+ su alcune Smart TV non permette più di acquistare/affittare film e serie tv. Ecco perché, e come risolvere.

Forse è accaduto anche a te. Su Alcune Smart TV, l’app AppleTV+ non include più opzioni di acquisto/affitto dei film e delle serie tv. Ecco perché accade, e come puoi risolvere.

Fino a poco tempo fa, AppleTV+ permetteva di scaricare, acquistare e visualizzare film e serie anche su Android TV e Google TV, senza possedere un iPhone, iPad e Mac. L’esperienza utente era molto fluida, e paragonabile a quella su dell’ecosistema Apple.

L’ultimo update dell’applicazione su molti modelli di Smart TV e set-top box basati su sistema operativo di Mountain View, tuttavia, inibisce questa possibilità. I pulsanti “Acquista” o “Noleggia” sono stati sostituiti da un misterioso “Come Guardare” che spiega come “acquistare, noleggiare o abbonarsi” ai contenuti “nell’app Apple TV su iPhone, iPad e altri dispositivi di streaming.”

Cosa Cambia?

Il problema si può riassumere in questi pochi punti fondamentali:

Apple ha rimosso la possibilità di acquistare/noleggiare film, serie e documentari dall’app AppleTV+ su alcune Smart TV e set-top box.

film, serie e documentari dall’app AppleTV+ su alcune Smart TV e set-top box. La novità riguarda esclusivamente i modelli di Smart TV e set-top box che funzionano con Android TV e Google TV , tipo i Sony Bravia. Altre marche e modelli (per esempio LG), sono stati risparmiati.

, tipo i Sony Bravia. Altre marche e modelli (per esempio LG), sono stati risparmiati. Gli acquisti e gli abbonamenti in essere restano attivi anche dopo l’aggiornamento dell’app.

anche dopo l’aggiornamento dell’app. Non aggiornare l’app può consentire di usufruire dei servizi ancora per qualche tempo.

Perché Accade?

Non è chiaro il motivo di questo dietrofront, ma è facile ipotizzare che dipenda dalla volontà di Apple di evitare di versare il 30% di commissioni a Google per le vendite fatte su Android TV e Google TV. Un beffardo plot twist, dopo che lo stesso problema l’hanno sollevato gli sviluppatori su iOS.

Solo che, a parti inverse, quando gli sviluppatori hanno iniziato a rifiutare di versare il balzello del 30% su App Store, Apple non la prese tanto bene.

Come Risolvere?

L’unica soluzione, in attesa di un accordo di ripartizione dei proventi, è di effettuare gli acquisti su altri dispositivi che permettono l’acquisto e il noleggio dei contenuti. Una volta effettuato l’acquisto su iPhone, per dire, il film sarà accessibile anche dalla tv in salotto, purché collegata col medesimo ID Apple.