Il trucco per sfruttare al massimo Siri e farle fare (davvero) di tutto

Per molti utenti è ancora quella voce che risponde quando si chiede il meteo o si imposta una sveglia.

Eppure Siri è diventata negli anni uno degli strumenti più potenti dell’ecosistema Apple e, con l’arrivo delle nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale, il suo ruolo è destinato a crescere ancora.

L’assistente vocale di Cupertino è oggi presente su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod e persino in auto attraverso CarPlay. Il suo obiettivo è semplice: permettere di controllare il dispositivo senza toccarlo, velocizzando attività quotidiane che spesso richiedono diversi passaggi sullo schermo.

Molto più di chiamate e promemoria

Le funzioni più conosciute restano quelle legate alla gestione quotidiana. Con un comando vocale è possibile inviare messaggi, avviare chiamate, impostare timer, creare promemoria o aggiungere appuntamenti al calendario.

Ma il vero potenziale emerge quando Siri viene utilizzata in modo continuativo. L’assistente può leggere notifiche, avviare playlist musicali, aprire applicazioni, fornire indicazioni stradali e gestire attività lavorative senza interrompere ciò che si sta facendo.

Chi utilizza frequentemente iPhone scopre rapidamente che molte operazioni ripetitive possono essere eseguite semplicemente parlando, riducendo il tempo trascorso a navigare tra menu e impostazioni.

La casa intelligente controllata con la voce

Uno degli ambiti in cui Siri si rivela particolarmente utile è la domotica. Attraverso l’app Casa e la piattaforma HomeKit, l’assistente può controllare luci, prese intelligenti, termostati, telecamere e altri dispositivi compatibili.

Basta pronunciare un comando per spegnere tutte le luci prima di andare a dormire, regolare la temperatura di una stanza o attivare scenari personalizzati che coinvolgono più dispositivi contemporaneamente. L’integrazione con HomePod permette inoltre di gestire l’intera abitazione anche senza avere l’iPhone tra le mani.

La trasformazione più importante riguarda però l’integrazione con Apple Intelligence. Le nuove versioni di Siri comprendono meglio il linguaggio naturale, mantengono il contesto delle conversazioni e riescono a interpretare richieste più articolate rispetto al passato.

Se prima era necessario formulare comandi molto precisi, oggi l’assistente è in grado di seguire conversazioni più naturali e comprendere anche eventuali correzioni durante la richiesta. In alcuni casi può persino sfruttare l’integrazione con ChatGPT per offrire risposte più complete e contestuali.

Apple punta molto su questa evoluzione per recuperare terreno nei confronti dei concorrenti che hanno già integrato l’intelligenza artificiale generativa nei propri assistenti vocali.

I consigli per sfruttarla davvero

Molti utenti attivano Siri solo sporadicamente e finiscono per dimenticarne l’esistenza. In realtà il modo migliore per apprezzarne le potenzialità è utilizzarla per le attività più frequenti: inviare messaggi mentre si cammina, creare note rapide, avviare chiamate in auto o gestire appuntamenti senza interrompere il lavoro.

Anche la personalizzazione può fare la differenza. Apple permette di modificare voce, lingua e impostazioni di attivazione, rendendo l’interazione più naturale e adatta alle proprie abitudini.

Con l’arrivo delle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, Siri sta lentamente abbandonando il ruolo di semplice assistente vocale per diventare qualcosa di più vicino a un collaboratore digitale personale. E per molti utenti Apple, la vera sorpresa potrebbe essere scoprire che era già capace di fare molto più di quanto immaginassero.