Il trucco della moneta da 2 euro per potenziare in un attimo gli altoparlanti del telefono: sentirai due volte meglio

Chi utilizza spesso lo smartphone per ascoltare musica, guardare video o seguire contenuti sui social si è probabilmente trovato almeno una volta a desiderare un volume più alto.

Proprio da questa esigenza nasce uno dei trucchi fai da te più curiosi che circolano online: quello della moneta appoggiata sul retro del telefono per amplificare il suono degli altoparlanti.

Il metodo è semplice, non richiede applicazioni e può essere messo in pratica in pochi secondi. Ma dietro questa soluzione apparentemente geniale c’è davvero un miglioramento percepibile oppure si tratta soltanto di un effetto psicologico?

L’idea alla base è sfruttare le vibrazioni prodotte dallo speaker dello smartphone. Gli altoparlanti integrati nei telefoni moderni sono molto piccoli e, nonostante i progressi degli ultimi anni, hanno ancora limiti fisici legati alle dimensioni ridotte.

Il procedimento consiste nell’individuare la posizione dello speaker, generalmente collocato lungo il bordo inferiore del dispositivo. Successivamente si prende una piccola moneta, spesso da 1 o 2 centesimi, e la si posiziona sul retro del telefono in prossimità dell’altoparlante. Per mantenerla stabile viene fissata con un pezzo di nastro adesivo.

Quando il telefono riproduce un contenuto audio, le vibrazioni generate dallo speaker vengono trasferite anche alla moneta, che a sua volta entra in risonanza e contribuisce a diffondere il suono nell’ambiente.

Perché alcune persone notano un aumento del volume

Chi ha provato questo sistema racconta spesso di percepire un audio leggermente più forte rispetto al normale. La spiegazione è piuttosto semplice: la moneta può comportarsi come una piccola superficie vibrante aggiuntiva, modificando il modo in cui le onde sonore vengono disperse.

In alcune situazioni, soprattutto in ambienti silenziosi, questo effetto può effettivamente rendere il suono più percepibile. Non si tratta però di un aumento reale della potenza dell’altoparlante. Lo speaker continua infatti a lavorare esattamente come prima.

Più che una vera amplificazione, si verifica una diversa propagazione delle vibrazioni sonore che può dare la sensazione di un volume leggermente superiore.

È importante non aspettarsi risultati sorprendenti. Nessuna moneta può trasformare lo speaker di uno smartphone in una cassa Bluetooth o in un sistema audio più potente.

La qualità del suono rimane invariata e, in alcuni casi, potrebbe persino peggiorare. Le vibrazioni aggiuntive possono infatti introdurre leggere distorsioni o modificare alcune frequenze, rendendo l’audio meno pulito.

Molto dipende anche dal modello di telefono utilizzato. Gli smartphone più recenti dispongono spesso di altoparlanti stereo ottimizzati e sistemi di gestione audio avanzati, mentre sui dispositivi più economici o datati l’effetto potrebbe risultare più evidente.

Questo piccolo trucco può tornare utile in situazioni occasionali, ad esempio quando si vuole ascoltare un messaggio vocale o guardare rapidamente un video senza avere a disposizione cuffie o speaker esterni.

Non rappresenta però una soluzione definitiva per chi desidera un volume davvero più alto. In questi casi è molto più efficace utilizzare una cassa Bluetooth, delle cuffie oppure verificare che le griglie dello speaker siano pulite e prive di polvere, uno dei motivi più comuni per cui il volume può sembrare ridotto nel tempo.

La curiosità attorno al trucco della moneta dimostra ancora una volta come il web sia pieno di soluzioni creative e sperimentazioni casalinghe. Alcune funzionano meglio di altre, ma spesso il loro successo nasce proprio dalla semplicità con cui possono essere provate. In questo caso il risultato esiste, ma è decisamente più modesto di quanto molti video virali lascino immaginare.