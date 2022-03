Apple Store offline per iPad Air e iPhone SE

L’Apple Store è offline per i preparativi dei pre-ordini dei nuovi iPad Air e iPhone SE. Ecco quando tornerà online.

L’Apple Store è attualmente offline per i preparativi dei pre-ordini dei nuovi iPad Air e iPhone SE, le principali novità presentate all’Evento Peek Performance dello scorso 8 marzo. Ecco quando tornerà online.

Come da tradizione, Apple sta allestendo le pagine dedicate ai pre-ordini dei nuovi prodotti. Nello specifico, i nuovi iPhone e iPad. Lo store tornerà online alle 14.00 di oggi, e il consiglio che diamo è di mettersi la sveglia perché c’è da scommettere che le scorte si esauriranno in tempo record.

Il nuovo budget phone di Apple (si parte da 529€) include connettività 5G, uno dei processori più potenti dell’intero mercato cioè l’A15 Bionic, una migliore autonomia della batteria e consente l’utilizzo di funzioni legate al comparto fotografico, come Smart HDR 4, Deep Fusion e Stili Fotografici.

Con la sua CPU a 6-core, l’A15 Bionic risulta 1.8 volte più veloce di iPhone 8; e con il Neural Engine a 16-core per i compiti di machine learning, può eseguire 15.8 trilioni di operazioni al secondo, il che lo rende 26 volte più veloce di ‌iPhone‌ 8. La CPU a 4-core infine raggiunge 2.2 prestazioni in più rispetto ad iPhone‌ 8.

© Apple

L’iPad Air di nuova generazione invece monta il chip Apple M1, un processore pensato per i laptop e che garantisce prestazioni di un livello superiore:

La CPU 8-core garantisce prestazioni fino al 60% più scattanti, mentre la GPU 8-core offre prestazioni grafiche fino a due volte più veloci rispetto al precedente iPad Air. Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine 16-core rende possibili funzioni avanzate di machine learning che garantiscono esperienze di livello superiore.

In più include una nuova fotocamera frontale con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage), una porta USB-C più veloce e la connettività 5G sui modelli Wi-Fi + Cellular.

Disponibile al pre-ordine dalle 14 di oggi 11 marzo, il nuovo iPad Air sarà acquistabile in negozio e online dal 18 marzo. Si parte da 699 euro per la versione Wi-Fi e da 869 per il modello Wi-Fi + Cellular.