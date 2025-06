Apple Arcade si espande: nuovi giochi in arrivo a luglio

Oltre 200 titoli, nessuna pubblicità e zero acquisti in-app: con queste caratteristiche distintive, Apple Arcade si consolida come leader nel mondo del gaming mobile. La piattaforma continua a espandere il proprio catalogo con un’ondata di nuovi giochi esclusivi, spaziando dai classici rivisitati alle innovazioni più fresche.

Tra le novità più rilevanti spicca UNO Arcade Edition, una versione modernizzata del celebre gioco di carte di Mattel. Questa edizione offre tre modalità di gioco: partite in solitaria, sfide multiplayer rapide e incontri personalizzati con regole speciali come “Wild Swap Hands” e “Color Showdown”. L’introduzione di queste modalità arricchisce l’esperienza di gioco, mantenendo viva la tradizione di un classico intramontabile.

Il 3 luglio segnerà una svolta per gli abbonati, con l’arrivo di Angry Birds Bounce, un titolo esclusivo che reinterpreta il gameplay tradizionale della serie. Questo nuovo capitolo mescola meccaniche arcade in stile brick-breaker con un twist verticale, come sottolineato da Bryan Cook di Rovio. L’aggiunta del cast di personaggi più ampio mai visto nella saga rende il gioco ancora più accattivante.

Nella stessa data, la piattaforma accoglierà anche Kingdom Rush 5: Alliance TD+, un’avvincente avventura di tower defense, e Suika Game+, un puzzle game incentrato sulla fusione di frutti. Non mancherà l’originale Crayola Scribble Scrubbie Pets+, che trasforma i celebri giocattoli Crayola in animali virtuali da accudire e personalizzare.

Oltre alle nuove uscite, Apple Arcade introduce aggiornamenti significativi per i titoli già presenti. Ad esempio, Fruit Ninja Classic+ presenta un evento a tema Bluey, mentre Bloons TD 6+ aggiunge una nuova torre e una mappa inedita. Anche WHAT THE CLASH? si rinnova con mini-giochi e missioni aggiuntive, mantenendo alta l’attenzione dei giocatori.

La piattaforma, disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro, rappresenta una scelta versatile per ogni tipo di giocatore. Con titoli come LEGO Hill Climb Adventures+, Lost in Play+ e Helix Jump+, l’offerta di giochi Apple si dimostra sempre più variegata e inclusiva, rispondendo alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione.