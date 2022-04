Android con porta Lightning: ora esiste grazie a un hack [VIDEO]

Uno smanettone ha creato l’impossibile: uno smartphone Android con porta Lightning. Ve lo mostriamo in video.

Dopo aver visto l’iPhone X con porta USB-C al posto della Lightning, l’ingegnere Ken Pillonel ha sostituito la porta USB-C di un Samsung Galaxy A51 con una Lightning. E non si tratta di un hack puramente estetico: la porta funziona perfettamente, sia per la ricarica che per la sincronizzazione dei dati.

Ma non è stato facile. Il progetto ha infatti richiesto parecchio impegno, e “complesse modifiche” che richiedevano “idee non convenzionali.” La parte più difficile? “Riuscire a trovare il modo di far funzionare effettivamente il tutto.”

“I cavi Lightning venduti di Amazon non sono ‘scemi'” dice Pillonel. “Caricano solo dispositivi Apple. Per cui, ho dovuto creare il modo di ingannare il cavo per credere di essere collegato ad un dispositivo Apple. E tutto l’accrocco deve poi entrare entro il telefono, il che costituisce un’ulteriore sfida.”

“Direi che è stato molto più semplice inserire una USB-C su iPhone per due ragioni,” ha chiosato. “La prima è che divento sempre più bravo perché imparo nuove cose ogni giorni, per cui spero di finire ogni mod in tempi sempre più brevi. E la seconda ragione è che la qualità del prodotto finito non si avvicina neppure lontanamente a quella dell’iPhone.” Ma non è neppure così malaccio, tutto sommato. Il risultato si vede nell’immagine qui sotto.

Presto Pillonel pubblicherà su YouTube un video in cui mostra in modo dettagliato come ha ottenuto questo incredibile risultato.