L’unico iPhone X con USB-C al mondo, su eBay a oltre 100.000$

Uno smanettone ha modificato un iPhone X per sostituire la porta Lightning con USB-C. Poi l’ha messo all’asta ed ecco a quanto siamo arrivati.

Uno smanettone è riuscito nell’incredibile impresa di modificare (“moddare”?) un iPhone X sostituendo la vecchia Lightning con una porta USB-C perfettamente funzionante. Poi ha messo all’asta la sua creazione, e la risposta del pubblico è stata incredibile: su eBay abbiamo superato il muro dei 100.000 dollari.

Modding iPhone X

Ken Pillonel, uno studente di robotica svizzero, è riuscito a creare il “primo iPhone X al mondo con una porta USB Type-C” che può essere usata per sincronizzazione e ricarica.

Il video racconta la genesi dell’idea, e lo sviluppo nel concreto. Ma l’aspetto più curioso è l’improvviso interesse del pubblico che si è arrivato a proporre cifre monstre pur di mettere mano sul dispositivo.

Asta su eBay

Basta aprire questa pagina di eBay per scoprire che questo “pezzo da collezione per qualunque vero Apple Fanboy” è arrivato già alla bellezza di 100.000$ e considerate che -al momento della stesura di questo post- mancano ancora 6 giorni alla fine dell’asta. È infatti possibile rilanciare con le offerte fino all’11 novembre prossimo.

Un risultato incredibile, se consideriamo che l’acquirente si impegna a “non ripristinare, aggiornare o cancellare il dispositivo, né ad aprirlo, e non lo userà come dispositivo quotidiano” perché si tratta “solo di un prototipo.” Di un orpello da collezione, in altre parole.

Il vincitore dell’asta si aggiudicherà un iPhone X con 64GB di spazio d’archiviazione e la scatola originale, ma nessun accessorio incluso. Più 30 minuti di telefonata con l’ingegnere, per rispondere a tutte le domande dell’acquirente. Insomma, un servizio davvero impeccabile.