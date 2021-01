AirTags: lancio imminente, arrivano gli accessori

Giacomo Martiradonna,

Nomad, un produttore di caricatori e custodie per iPhone, sta mettendo a punto nuovi articoli, vale a dire degli accessori dedicati a AirTags. Storicamente questo è il segnale che il momento del lancio è prossimo.

Oramai l’hanno capito anche i muri. Gli AirTags sono i portachiavi smart di Apple che permetteranno di ritrovare persone, oggetti, animali e molto altro grazie all’uso di Bluetooth e Ultra Wideband e all’appoggio fornito dalla rete di smartphone e dispositivi Apple del mondo.

Sappiamo che sono una delle novità di inizio 2021, e forse dopo tanti falsi allarmi questa è la volta buona. I produttori di accessori infatti hanno iniziato a sfornare i primi dispositivi compatibili, il che lascia pensare ad un debutto imminente.

Nello specifico, sono trapelate immagini di due prodotti diversi: un supporto in pelle e microfibra “modellato tridimensionalmente per ospitare il tuo AirTag” e un cordino porta-AirTags per occhiali. Ecco le immagini con le descrizioni ufficiali.

C’è da dire che di solito Apple non fornisce ai produttori dettagli specifici sui propri piani (e se lo fa, blinda l’accordo con talmente tanti NDA da impedire la fuga di qualunque notizia); ciò implica che Nomad potrebbe aver semplicemente creato questi accessori sulla scia dei rumors degli ultimi mesi. Ma per esperienza possiamo dire che, quando rischiano così, di solito i produttori hanno ricevuto soffiate molto molto attendibili.

Tra l’altro, il portachiavi in pelle somiglia tantissimo all’omologo di Apple, sormontato da un anello metallico e trapelato nei mesi scorsi.

È dai tempi di iOS 13 che Apple dissemina indizi su questo dispositivo qua e là nei sistemi operativi e nell’app Dov’è, tant’è che pensavamo ad un lancio ipotetico già l’anno scorso, cosa che però non è evidentemente avvenuta. Ora però tutti gli analisti e i rumors sembrano puntare ad una presentazione di prodotto forse già tra qualche settimana. Tenete le carte di credito in caldo, perché presto ci saranno novità.