Apple rilascia Safari 14 prima di macOS Big Sur

Giacomo Martiradonna,

In seguito all’evento Time Flies dell’altro giorno, Apple ha rilasciato iOS 14 e iPadOS 14, tvOS 14 e watchOS 7, ma non Big Sur; tuttavia, qualcosina c’è anche per gli utenti Mac. In queste ore è stato reso infatti disponibile Safari 14 per macOS Catalina e macOS Mojave.

La nuova versione del browser Apple porta in dote più velocità, maggiori opzioni di personalizzazione, una nuova tab bar e soprattutto più robuste feature di protezione della privacy. Inoltre, rimuove completamente Adobe Flash. Qui di seguito l’elenco completo delle novità incluse:

Safari 14.0 Safari 14.0 include nuove funzionalità, prestazioni più rapide e una maggiore sicurezza. • Il nuovo design della barra dei pannelli mostra più pannelli sullo schermo e visualizza le “favicon” di default. • La pagina di avvio personalizzabile consente di impostare un’immagine di sfondo e di aggiungere nuove sezioni. • “Resoconto sulla privacy” mostra i tracker cross-site che vengono bloccati da “Anti-tracciamento intelligente”. • Rimosso il supporto per Adobe Flash per una maggiore sicurezza. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni dettagliate sul contenuto di sicurezza di questo aggiornamento, consulta: https://support.apple.com/kb/HT201222.

Per aggiornare il vostro Mac, non dovete far altro che aprire Preferenze di Sistema → Aggiornamento Software, attendere qualche istante e infine fare clic su Aggiorna Ora.