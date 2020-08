iPhone 12, niente accessori e prezzi superiori ad iPhone 11

Giacomo Martiradonna,

Se è vero quanto riportato da TrendForce, la notizia di oggi non vi piacerà. I rumors infatti tornano a battere sul tasto dolente dei prezzi di iPhone 12, superiori allo schema di prezzi degli attuali iPhone 11. Ma nella confezione non troverete neppure il caricabatterie.

È da tanto che se ne parla, e l’insistenza con cui torna questa indiscrezione ci lascia credere che alla fine si rivelerà veritiera. In pratica, a fronte di costi superiori per l’utente, la confezione di iPhone 12 e iPhone Pro non conterrà né auricolari EarPods né caricabatterie. Il nuovo adattatore da 20W dovrà essere acquistato a parte.

E visto che la doccia fredda ve l’abbiamo già data, ecco l’altra brutta notizia. Qui di seguito trovate la scaletta di prezzi finali che Apple dovrebbe adottare coi nuovi telefoni:

Phone 12: A partire da 699$-749$

iPhone 12 Max: A partire da 799$ e 849$

iPhone 12 Pro: A partire da 1.049$ e 1.099$

iPhone 12 Pro Max: A partire da 1.149$ e 1.199$

Questo significa che, in Italia, iPhone 12 da 64GB (perché ci giochiamo la Redazione che avranno il barbaro coraggio di infilare ancora 64 miserrimi GB sul modello base) partirà da qualcosa come 839€ e 889€; per iPhone 12 Pro invece, l’entry level dovrebbe assestarsi sui 1.250€.

Un aumento generalizzato dei prezzi dovuto alla presenza del chip 5G su tutte le varianti; per una versione priva di 5G e meno costosa occorrerà attendere almeno febbraio dell’anno prossimo, quando vedrà le luci della ribalta un iPhone 12 4G.

In ogni caso, non è ancora detta l’ultima parola, dunque non disperate: altre fonti, come l’affidabile Ming-Chi Kuo, hanno esplicitamente confermato che Apple assorbirà i costi maggiorati di produzione dovuti al 5G, ed eviterà che ricadano sull’utente finale. Quindi c’è una possibilità che, quantomeno, non ci si trovi a sborsare più dell’anno scorso; sulla confezione poverella, però, non sembrano sussistere più dubbi a questo punto. Tenete i vecchi caricabatterie e gli auricolari: ne avrete bisogno.