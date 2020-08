Apple Watch 6 e iPad in arrivo: abbiamo le prove

Giacomo Martiradonna,

Se avevate bisogno di una conferma dell’arrivo di Apple Watch 6 e dei modelli 2020 di iPad, ecco la notizia che aspettavate. Nei carteggi dell’Eurasian Economic Commission, l’ente regolatore tecnologico per Armenia, Bielorussia, Russia, Kazakistan e Kyrgyzstan, hanno fatto capolino i prossimi dispositivi Apple che verranno lanciati. E indovinate un po’ cosa è emerso?

Non è solo una indiscrezione. Per legge, tutti i prodotti high-tech e con crittografia che arrivano sul mercato di quei paesi deve ottenere l’autorizzazione dell’EEC, e poiché gli archivi sono pubblici, ciò rende estremamente facile conoscere in anticipo le mosse di Apple.

Nelle scorse ore, nel database ha fatto capolino la dicitura “Tablet computers of the trademark ‘Apple'” con riferimento a diversi modelli su cui gira iOS 14, e identificati dai codici: A2072, A2270, A2316, A2324, A2325 A2428 e A2429. Sette seriali che indicano altrettanti nuovi tablet, con o senza WiFi, con più o meno spazio d’archiviazione.

Ovviamente, non c’è modo di conoscere le specifiche, ma c’è da scommettere che si tratti dei nuovi iPad Pro o degli iPad Air di quarta generazione con display da 11″.

Oltre ai tablet, tuttavia, si sono aggiunti pure altri dispositivi “misteriosi”, identificati dai codici A2291, A2292, A2351, A2352, A2355, A2356, A2375 e A2376. Ciò che li tradisce è il fatto che siano abbinati a watchOS 7, il che implica che si tratti ovviamente di Apple Watch. Sappiamo infatti che gli orologi di sesta generazione dovrebbero arrivare entro qualche settimana, probabilmente prima di iPhone 12. Insomma, ci siamo quasi: tutti pronti?