Effettuare un Backup di Nintendo Switch su Mac

Giacomo Martiradonna,

Se di recente avete acquistato una SD Card più grande per il vostro Nintendo Switch e dovete passare i contenuti dalla vecchia, o magari volete semplicemente tenere una copia di backup dei savegame perché non si sa mai nella vita, niente paura. Ecco come effettuare in modo corretto un Backup di Nintendo Switch su Mac.

In generale, trasferire i salvataggi da un Nintendo Switch all’altro è molto semplice; ma non è previsto un modo altrettanto immediato per creare una copia di backup dei dati esistenti. La buona notizia è che è davvero questione di pochi istanti.

Quel Che Serve

A meno che il vostro Mac sia di quelli con slot SD integrato, avrete bisogno di lettore microSD; su Amazon ce ne sono molti, per tutte le fasce di prezzo. Qui di di seguito trovate i prodotti a nostro giudizio col miglior rapporto prezzo qualità.

Per Mac con USB-C

Aukey USB-C Lettore Schede SD/Micro SD USB 3.0 in Alluminio a 14,99€

Per Mac con USB Tradizionale

Rozeda SD Lettore di schede 5 in 1 USB 3.0 a 14,44€ incluse spedizioni

Card Reader Super Compatto



Vanja Lettore di Schede di Memoria SD/Micro SD, Adattatore Micro USB OTG a 5,94€ incluse spedizioni

Memorie Micro-SD

Trasferire Salvata Nintendo Switch su Mac

Per creare una copia di sicurezza dei savagame del vostro Nintendo, collegate il lettore micro-SD al Mac, e seguite questi passaggi:

Spegnete il Nintendo Switch.

Rimuovete la microSD posta sul retro del dispositivo.

Inserite la microSD nello slot del computer.

Aprite il Finder per visualizzare tutti i dati. Selezionate tutte le cartelle e i file che trovate, e trascinateli in una cartella della Scrivania per crearne una copia locale.

Rimuovete l’attuale card microSD e non formattatela finché non siete assolutamente certi che la nuova card funzioni senza problemi.

Inserite la nuova microSD e, se necessario, formattatela in FAT32 e copiate i savegame dalla Scrivania.

Inserite la nuova microSD nel Nintendo Switch e avviate qualche titolo per provarla.

C’è da dire che alcuni giochi per Switch ora supportano il salvataggio su Cloud, e questo aumenta la chances di non perdere i propri preziosi savegame; ma molti no, dunque se la SD si rovina per qualche ragione, perdete tutti progressi fatti. Dunque, meglio una copia di sicurezza di tanto in tanto.