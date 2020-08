Effettuare un backup di Gmail su Mac o PC

Giacomo Martiradonna,

Prima o poi può accadere a tutti di aver necessità di abbandonare il vecchio account Gmail; vuoi perché si passa ad un altro fornitore (tipo iCloud), oppure perché si cambia lavoro e bisogna lasciare l’account professionale. Fatto sta che è normale voler conservare una copia in locale di tutta la corrispondenza generata, e la buona notizia è che si può fare in pochi istanti: ecco come effettuare un backup completo di Gmail su computer.

Backup di Gmail

Grazie ad uno strumento creato da Google e chiamato Takeout, è possibile scaricare una copia dell’intero archivio Gmail con un clic. Basta seguire questi passaggi:

Aprite myaccount.google.com e, se necessario, immettete le vostre credenziali Gmail.

Verificate nell’angolo in alto a destra di essere loggati con l’account desiderato.

Prima di procedere, prendete anche nota dello spazio utilizzato nella sezione in basso chiamata “Spazio di archiviazione dell’account”. Fra poco capirete perché.

Nella sezione “Privacy e personalizzazione” fate clic su Gestisci i tuoi dati e la personalizzazione (oppure, fate direttamente clic qui).

Scorrete fino a trovare la voce Scarica o elimina i tuoi dati oppure stabilisci un piano per la loro gestione e infine fate clic su Scarica i tuoi dati.

Selezionate le voci che vi interessano tra Acquisti, Cronologia delle posizioni, Google Foto, Promemoria e così via. Se vi interessavano solo le mail, spuntate solo la voce Posta .

. Scorrete in basso e fate clic su Passaggio successivo.

Scegliete come ricevere l’archivio: su Drive, su altri servizi Cloud (ma non c’è iCloud) oppure con un link via mail. Se scegliete un servizio di storage Cloud, verificate che abbia spazio a sufficienza per contenere l’archivio.

Nota bene: l’unico formato in cui poter scaricare l’archivio di mail è MBOX, che tuttavia è supportato da un gran numero di app e servizi; infine, tenete a mente che potete richiedere che l’archivio venga frammentato in pezzi più piccoli e leggeri da scaricare, se la cosa vi torna utile.