iOS 14, controllare il volume AirPods in tempo reale

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 15 luglio 2020

Con iOS 14, Apple ha implementato un sistema di monitoraggio dei livelli audio in tempo reale degli auricolari, comodamente disponibile nel Centro di Controllo. Ecco come si attiva.

Un volume eccessivo degli auricolari, a lungo andare, può danneggiare l'udito. Secondo le linee guida divulgate da Apple, bastano 80 decibel per 40 ore consecutive per produrre una evidente riduzione della sensibilità acustica; con 90 decibel bastano appena 4 ore a settimana. E con oltre 100 decibel, sono sufficienti pochi minuti a settimana per fare danni.

Pertanto, con iOS 14, Apple ha implementato un monitor di volume in tempo reale che mostra eventuali picchi audio su AirPods e auricolari, comodamente accessibile da Centro di Controllo. Ecco come si attiva.

Attivare Monitoraggio Volume

Per visualizzare il monitoraggio volume su iOS 14, fate così:





Aprite Impostazioni → Centro di controllo → Personalizza controlli

Scorrete l'elenco, e toccate il "+" vicino a Udito





A questo punto, la feature è attiva e sarà sufficiente avviare la riproduzione audio su auricolari per poterla vedere all'opera. Mettete su una canzone, dopodiché:





Aprite Centro di Controllo: Su iPhone 8 o versioni precedenti, scorrete dal fondo dello schermo verso l'alto; su iPhone X o successive e su iPad Pro 2018 e versioni successive, scorrete dal lato superiore destro del display verso il basso. Su iPad‌‌ con pulsante Home, fate doppio tap sul pulsante Home.

Su iPhone 8 o versioni precedenti, scorrete dal fondo dello schermo verso l'alto; su iPhone X o successive e su iPad Pro 2018 e versioni successive, scorrete dal lato superiore destro del display verso il basso. Su iPad‌‌ con pulsante Home, fate doppio tap sul pulsante Home.

Guardate l'Icona Udito: Se è verde, i livelli sono adeguati; se è gialla, state superando gli 80 decibel e dovreste abbassare il volume. Toccando il pulsante Udito si accede al monitor in tempo reale.



La misurazione, avverte Apple, è molto precisa con AirPods e EarPods; con altri dispositivi di altre marche, invece, potrebbe risultare meno accurata.



Acquista su Amazon:



Leggi anche:

iOS 14, attivare la funzione PiP per i video su iPhone

iOS 14, disponibile la prima beta pubblica: ecco come scaricarla

iOS 13 & iOS 14: cercare una foto specifica nel Rullino

iOS 14, i Widget non sono questo granché

iOS 14 & CarKey: iPhone compatibili e condivisione via iMessage

iOS 14, le piccole novità più interessanti passate inosservate