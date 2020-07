iOS 14, attivare la funzione PiP per i video su iPhone

Di Giacomo Martiradonna martedì 14 luglio 2020

Con iOS 14, anche su iPhone arriva la funzione PiP che consente di continuare a vedere un video in versione rimpicciolita anche se si fa altro sul dispositivo. Ecco come si usa.

Una delle novità di iOS 14 è il Picture in Picture che permette di continuare a vedere un filmato in un piccolo riquadro flottante, mentre si fa altro sul dispositivo. Fino ad oggi era disponibile solo su iPad, ma grazie alla prossima versione di iOS sbarca anche su iPhone.

Ovviamente, affinché la feature funzioni è necessario che Youtube e le applicazioni simili vengano aggiornate per supportare il Picture in Picture; per il momento, dunque, è possibile attivarlo solo in Safari, ma a settembre tutte le principali app multimediali e di streaming video saranno probabilmente pronte.

Attivare PiP

Per attivare il Picture in Picture, è sufficiente seguire questi passaggi:





Toccate un video, in Safari o in un'app compatibile con iOS 14.



Compariranno i controlli video.



Selezionate l'icona del PiP (grande schermo con freccia verso piccolo schermo).



Posizionate la finestra flottante del video dovunque sul display.



Una volta messo in funzione il PiP, potete chiudere l'app che sta generando il video, e aprirne un'altra qualunque. Se trascinate la finestrella del video al di fuori del display, il video sparirà per lasciar posto solo all'audio. Il che significa che YouTube non potrà più chiedere soldi in abbonamento per una feature tanto banale come questa.

Uscire dal PiP

Per uscire dalla modalità PiP su iPhone, fate così:





Toccate un punto qualunque del video.



Selezionate il pulsante di disattivazione PiP (piccolo schermo con freccia verso grande schermo). In alternativa, potete toccare il video con due dita. Ciò riporterà il video a tutto schermo.



Premete invece la X in alto a sinistra per chiuderlo.



