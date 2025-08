Apple registra ricavi record nel terzo trimestre 2025: boom di iPhone e servizi

Il terzo trimestre fiscale 2025 si è rivelato un vero e proprio trimestre d’oro per Apple, che mette a segno risultati finanziari capaci di confermare – ancora una volta – la forza di un brand ormai sinonimo di eccellenza e innovazione. Il colosso di Cupertino, infatti, ha annunciato ricavi pari a 94 miliardi di dollari, segnando un balzo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una crescita che si riflette in modo chiaro non solo nelle performance di prodotto, ma anche nella solidità della sua strategia di espansione e diversificazione, elemento che da sempre caratterizza l’approccio dell’azienda alla conquista dei mercati globali.

iPhone e Mac si confermano le colonne portanti del successo della Mela, registrando una crescita a doppia cifra che non lascia spazio a dubbi: la domanda resta sostenuta, complice anche il continuo aggiornamento dell’offerta e l’introduzione di funzionalità sempre più avanzate. In parallelo, la divisione Servizi continua la sua corsa inarrestabile, con risultati che superano ogni aspettativa e ribadiscono la centralità di questo segmento nella strategia di business di Cupertino.

In occasione della presentazione dei risultati, Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha sottolineato come la società abbia raggiunto “un record di ricavi per il trimestre di giugno, con una crescita a doppia cifra per i nostri prodotti di punta e una crescita in tutte le aree geografiche”. Il CEO ha inoltre puntato i riflettori sulle novità svelate durante la WWDC25, appuntamento che ha visto il debutto del nuovo design software e delle innovative funzionalità di Apple Intelligence, destinate a ridefinire l’esperienza utente e a rafforzare ulteriormente l’ecosistema Apple.

Dal punto di vista finanziario, il trimestre si chiude con un EPS (utile per azione diluito) di 1,57 dollari, in crescita del 12% anno su anno. Un dato che conferma la capacità di Apple di generare valore per gli azionisti, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di investimenti in ricerca e sviluppo. A questo proposito, il CFO Kevan Parekh ha evidenziato come la base installata di dispositivi attivi abbia raggiunto nuovi record in ogni categoria di prodotto e area geografica, risultato ottenuto grazie all’eccezionale soddisfazione e fedeltà della clientela, pilastri fondamentali del successo del brand.

Particolarmente significativo è il contributo della divisione Servizi, che racchiude al suo interno alcune delle piattaforme più amate dagli utenti Apple. Tra queste spiccano Apple Music, la piattaforma di streaming musicale che continua a conquistare milioni di utenti nel mondo, Apple TV+, ormai punto di riferimento per l’intrattenimento on demand, iCloud, che offre soluzioni di archiviazione e sincronizzazione sempre più integrate, e l’App Store, vero motore dell’ecosistema software Apple. Questa divisione ha raggiunto livelli mai visti prima, consolidandosi come una fonte di ricavi ricorrenti e ad altissima redditività, nonché elemento chiave nella strategia di diversificazione del gruppo.

Non meno importante, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di un dividendo cash di 0,26 dollari per azione, che sarà pagato a partire dal 14 agosto agli azionisti registrati entro l’11 agosto 2025. Una scelta che conferma la volontà di Apple di premiare la fiducia degli investitori e di consolidare la propria reputazione di società attenta alle esigenze del mercato finanziario.

Il successo di Apple non conosce confini e si riflette in maniera uniforme su tutti i mercati internazionali, a testimonianza della resilienza del marchio anche in scenari economici complessi e della capacità di mantenere un ecosistema integrato, capace di attrarre e fidelizzare milioni di utenti in tutto il mondo. La forza di Apple sta proprio in questa visione di lungo periodo, che combina innovazione tecnologica, attenzione all’esperienza utente e una strategia di business solida e lungimirante.

Per chi desidera approfondire ulteriormente i dettagli dei risultati trimestrali, la tradizionale conference call sarà trasmessa in streaming il 31 luglio alle ore 23:00 italiane, con la possibilità di riascoltare l’evento nelle due settimane successive direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Un appuntamento imperdibile per analisti, investitori e appassionati che vogliono capire da vicino le strategie e le prospettive future di un’azienda che, trimestre dopo trimestre, continua a riscrivere le regole del settore tecnologico.