iOS 14, i Widget non sono questo granché

Di Giacomo Martiradonna lunedì 29 giugno 2020

Sono una delle innovazioni più grandi di iOS 14, ma i Widget che popoleranno presto la Home dei vostri iPhone e iPad sono parecchio limitati.

Sono una delle novità più grosse che verranno lanciate con iOS 14, ed erano pure molto attesi dagli utenti; eppure i Widget -le mini app che popoleranno la Home- non saranno particolarmente utili né interattivi. Di fatto, serviranno solo per ottenere informazioni al volo.

Come Android, ma Diversi

Diciamo le cose come stanno. I Widget su smartphone non sono una novità totale del settore, tant'è che su Android esistono dal lontano 2008, e in questi giorni girano meme su Facebook come che rivendicano il primato ("Utenti Android: Hey, ho già visto questo. Utenti Apple: Che vuol dire 'l'ho già visto.' È nuovo di zecca").

Accettiamo sportivamente la cosa, ma sottolineiamo però che i Widget Apple sono molto diversi da quelli Android, sia nel bene che nel male.

Innanzitutto, hanno dimensioni fisse e prestabilite che si incastrano a perfezione in qualunque Home senza creare quel caos di grafiche disomogenee tipiche dell'ecosistema Google; alcuni adattano addirittura la livrea in automatico, se utilizzate la Modalità Scura. Inoltre, in qualche caso sono personalizzabili e possono perfino essere raggruppati in Stack per risparmiare spazio, come mostrato nell'immagine qui di seguito.



Courtesy of CultOfMac

Niente Interattività

Ma a differenza degli omologhi Android, i Widget di iOS hanno un grosso limite: per una precisa scelta di Apple (legata probabilmente a prestazioni e durata della batteria) non sono interattivi, e di fatto servono per mostrare qualche informazione al volo.

Questo significa che, ad esempio, potete conoscere il prossimo ToDo da fare dal Widget, ma non potrete usare quest'ultimo per spuntarlo: si renderà necessario aprire l'app Promemoria.

I Widget, rileva Apple nelle linee guida per gli sviluppatori, "mostrano contenuto rilevante a colpo d'occhio, fornendo un modo più immediato per raggiungere la vostra app per ottenere più dettagli. I Widget presentano informazioni in modalità di sola lettura e non supportano elementi interattivi come barre di scorrimento o interruttori."

E se uno sviluppatore osa comunque infilare un interruttore, il framework WidgetKit semplicemente lo ignorerà. Al massimo saranno consentiti pulsanti per azioni veloci, tipo cercare un determinato tipo di contenuti su Mappe o creare una nuova mail in GMail, ma si tratta solo di link preconfezionati che si limitano ad aprire l'app di riferimento. Nessuna operazione di immissione dati può avvenire dal Widget, e questo è quanto.