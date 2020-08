iOS 14, disponibile la quarta Beta pubblica: ecco come scaricarla

Giacomo Martiradonna,

Apple ha rilasciato oggi la quarta beta pubblica di iOS 14, l’ultima versione di iOS presentata ufficialmente a giugno e pronta a rivoluzionare almeno in parte il modo in cui gli utenti utilizzeranno quotidianamente il proprio iPhone.

Come ogni anno, noi di Melablog vi suggeriamo di resistere alla tentazione e attendere il rilascio della versione finale di iOS 14, così da non andare incontro a spiacevoli inconvenienti come applicazioni non compatibili, riavvi improvvisi e fastidiosi bug che potrebbero costringervi ad un ripristino del vostro iPhone per tornare alla versione attuale di iOS 13.

Se, però, siete curiosi di provare iOS 14 su un dispositivo diverso da quello che utilizzate come principale, la procedura da seguire per scaricare la prima beta pubblica di iOS 14 è semplice. Dal vostro dispositivo iOS, dopo aver eseguito un backup e dopo averlo archiviato (NON saltate questa parte), questa è la procedura che dovete seguire:

Collegatevi al sito beta.apple.com/profile dal vostro iPhone e scaricate il profilo di configurazione di iOS 14

Effettuate il login col vostro Apple ID

Fate un tap su “Enroll your device” e, successivamente, su “Download profile” per scaricare il profilo di configurazione

Date conferma agli eventuali popup che compariranno per l’installazione del profilo

Recatevi in Impostazioni –> Generali –> Profilo –> Installa e preparatevi ad un veloce riavvio del vostro iPhone

Il file di installazione della beta di iOS 14 comparirà in Impostazioni –> Generali –> Aggiornamento Software

Effettuate l’aggiornamento e il gioco è fatto!