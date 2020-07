Gmail supporta la Split View su iPadOS

Di admin martedì 7 luglio 2020

Google aggiorna l'app ufficiale di Gmail per iPad OS introducendo finalmente il supporto alla modalità Split View.

C'è voluto ben più del previsto, ma alla fine il supporto alla modalità Split View di iPadOS è arrivato anche per l'app ufficiale di Gmail.

La versatilità e completezza di Gmail per iOS non è paragonabile all'app Mail che viene proposta di default agli utenti di iOS e l'assenza della compatibilità con Split View per Gmail ha rappresentato un deterrente per gli utenti che utilizzano quella modalità in maniera massiccia e fino a ieri erano costretti a fare una scelta: usare Mail e godere di Split View o usare Gmail e continuare a passare da un'app all'altra durante l'utilizzo.

Ora, finalmente, non più. Il rollout dell'aggiornamento di Gmail per iPadOS è già in corso e grazie a questo update la nostra posta elettronica con Gmail potrà essere utilizzata su schermo condiviso mentre lavoriamo in contemporanea con un'altra app. La descrizione dell'aggiornamento parla chiaro:

Quando utilizzi un iPad, ora puoi eseguire il multitasking con Gmail e altre applicazioni iPadOS. Puoi utilizzare Gmail e Google Calendar contemporaneamente con Split View per controllare i tuoi impegni prima di rispondere a un’e-mail e confermare l’orario della riunione. In alternativa, puoi trascinare e rilasciare le foto da Google Foto in un’email senza uscire da Gmail.

Se stavate aspettando con impazienza questa possibilità, assicuratevi di aver aggiornato Gmail per iPad OS e iniziate a godervi Gmail in modalità Split View.