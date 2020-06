WWDC 2020, indiscrezioni: si parte alle 19.00

Di Giacomo Martiradonna lunedì 22 giugno 2020

Al WWDC 2020 che parte stasera alle 19.00 ora italiana, sono attesi processori A14, macOS Big Sur con interfaccia riprogettata, iPadOS con Scrittura Manuale Migliorata e molto altro. Segui la diretta live.

Come da tradizione, stanno emergendo le consuete indiscrezioni last-minute che anticipano i principali contenuti del WWDC 2020; tra le novità più importanti, processori A14, macOS Big Sur con interfaccia riprogettata, iPadOS con Scrittura Manuale Migliorata e ovviamente il MacBook Pro 13" ARM. Ecco come seguire la diretta live.

Attraverso una serie di imbeccate su Twitter, siamo in grado di anticipare quanto segue sull'evento Apple di stasera:





Niente nuovo hardware , contrariamente ai vaticini delle scorse settimane.

macOS 10.16 sarà ribattezzato dal marketing macOS Big Sur; sarà caratterizzato da un importante redesign dell'interfaccia grafica e introdurrà parecchie novità sul fronte di Safari.

I Processori ARM entreranno anche su Mac. Questo è l'anno dell'A14, ma la transizione sarà lunga. Dapprima verranno lanciati MacBook Pro 13" ARM e solo in un secondo momento, l'anno prossimo, iMac ARM.

TV OS sarà ancora più integrato con HomeKit e consentirà di controllare i dispositivi di domotica.

Apple Watch avrà funzioni di monitoraggio del lavaggio della mani, così da rammentarci quando occorre darci una rinfrescata.

iPadOS 14 introdurrà una versione aggiornata di SideCar, l'app che permette di trasformare il tablet in un'estensione del Mac. In pù introdurrà un riconoscimento della scrittura manuale sensibilmente migliore.

iOS 14 invece godrà del supporto ai widget, un nuovo modo di allineare le app, e in più introduce le clip app, cioè una sorta di mini applicazioni. Infine, le chiamate su iPhone non occuperanno più tutto lo schermo: saranno normali notifiche.



WWDC 2020: Seguire la Diretta Live

Per seguire la diretta Live dell'evento, avete diverse opzioni:



O in alternativa come sempre qui su Melablog, per leggere comodamente in italiano le novità, scoprire le nostre reazioni a caldo, e parlarne col resto della community. Appuntamento alle 19.00 ora nostrana. Non mancate.