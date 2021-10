Eero, il WiFi mesh facile di Amazon scontato fino a -43%

Eero, il WiFi Mesh facile di Amazon che anche Apple vende nei suo negozi a un prezzo mai visto. Sconti fino a -43% ma conviene fare presto.

I router WiFi Eero sono probabilmente tra i migliori dispositivi Mesh del mercato per sicurezza, facilità d’uso e compatibilità; in più supportano HomeKit e si integrano con Alexa. Tant’è che ora sono commercializzati pure negli Apple Store, sebbene il marchio appartenga all’avversaria Amazon.

È già dall’anno scorso che i negozi Apple vendono ufficialmente un prodotto Amazon, e per una ragione evidente. Eero è un sistema Wi-Fi Mesh che copre case o uffici molto ampi -senza buchi- grazie all’uso di più dispositivi che lavorano in tandem. Un pacchetto da 3 dispositivi Eero consente di sostituire il vecchio router e coprire una superficie fino a 460 m². E la versione Pro è perfino più performante.

Tutto quello che si chiede all’utente è di collegare un Eero al modem con un cavo Ethernet, aprire l’app gratuita per iPhone e Android, e infine seguire i passaggi su schermo. Tutto qui: letteralmente 5 minuti.

Ma la vera chicca consiste nella tecnologia di aggiornamenti automatici che rendono sempre più performante e sicura la rete (e aggiungono pure nuove feature; di recente, per esempio, è arrivato il supporto a WPA3); senza contare il TrueMesh, che indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni.

Li usiamo da qualche anno in Redazione, dopo aver monitorato per anni il mercato a caccia della scelta migliore; e fidatevi di noi: è tecnologia robusta, efficace e capace sul serio di risparmiare da seccature e problemi tecnici.

Inoltre, l’app invia notifiche sul telefono quando qualcuno si connette al vostro WiFi; e potete usare i comandi vocali di Siri o Alexa per gestire le impostazioni di rete, sospendere o riattivare la connettività e così via. Infine gli Eero sono certificati Apple HomeKit, ed ecco perché -dopo tante ricerche- abbiamo deciso di acquistarli anche per la Redazione. E ora finalmente la copertura WiFi è davvero sovrabbondante.

Eero è disponibile in tre versioni, Eero “liscio” per utenti consumer dual-band (banda a 2,4 Ghz e una a 5,2 Ghz), Eero Pro tri-banda (2,4, 5,2 e 5,8 Ghz), a cui si è aggiunto di recente Eero 6 con che integra un hub per Casa Intelligente Zigbee e velocità fino a 1Gbit. Oltre all’ovvia differenza di prezzo, la variante Pro vanta dunque la presenza di un’ulteriore banda a 5,8 Ghz che consente un numero maggiore di dispositivi contemporaneamente connessi e aumenta la velocità di navigazione (perché parte della banda disponibile è sacrificata per fare da ponte tra un Eero e l’altro). La versione 6, invece, supporta l’ultima versione del protocollo di comunicazione wireless, ovvero WiFi 6; tuttavia, se non possedete dispositivi che supportino questo standard, la versione 6 serve a poco.

Tutti gli eero hanno due porte Ethernet sul retro, tuttavia l’uso del cavo è necessario solo per impostare la rete; gli altri Eero si aggiungono in modalità wireless. L’alimentazione, infine, avviene tramite USB-C.

Consigliamo di acquistare il pacchetto da 3 soprattutto se avete una casa molto ampia, o una casa con giardino. La soddisfazione di navigare a tutta velocità all’aperto è impagabile.

Eero in Offerta

Attualmente, tutta la gamma Eero è in promozione con sconti che arrivano fino addirittura il 43%. Significa che potreste portarvi a casa un router WiFi Mesh di ultima generazione da collegare al modem attuale, pronto per il futuro, compatibile con domotica e assistenti virtuali, gestibili da app senza complicate configurazioni a quasi la metà del prezzo originale. E calcolate che il pacchetto Eero Pro da 265€ costerebbe normalmente 469€.