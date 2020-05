Usare fotocamere Canon come Webcam per Mac

Di Giacomo Martiradonna giovedì 28 maggio 2020

Da oggi potete usare la reflex Canon come una webcam per il vostro Mac. Basta installare l'app giusta (che è pure gratuita)

Grazie ad un software in Beta è possibile configurare la vostra fotocamera Canon come una webcam per Mac da usare con tutti i principali software di videoconferenza; e la qualità, manco a dirlo, è semplicemente eccezionale.

L'idea è semplice e potente: trasformare alcune EOS Interchangeable Lens Cameras e PowerShot in webcam per Pc e Mac attraverso la connessione USB. Tutto quel che serve è di scaricare la versione di EOS Webcam Utility Beta Software adatta alla vostra configurazione, facendo clic sul modello che possedete su questa pagina Web.

Per il momento, supportano la feature i seguenti modelli Canon:





EOS-1D X Mark III



EOS-1D X Mark II



EOS 5DS R



EOS 5DS



EOS 5D Mark IV



EOS R



EOS 6D Mark II



EOS RP



EOS 7D Mark II



EOS 90D



EOS 80D



EOS 77D



EOS Rebel T7i



EOS Rebel T6i



EOS Rebel T7



EOS Rebel T6



EOS Rebel SL3



EOS Rebel SL2



EOS Rebel T100



EOS M6 Mark II



EOS M50



EOS M200



PowerShot G5X Mark II



PowerShot G7X Mark III



PowerShot SX70 HS





