iPhone 11, lo smartphone più richiesto del 2020 (finora)

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 27 maggio 2020

Nonostante le difficoltà dettate dal Coronavirus, Apple c'è riuscita: lo smartphone più popolare della prima parte del 2020 è stato iPhone 11.

Nonostante il rallentamento dell'economica globale per le cause che tutti conosciamo, Apple è riuscita in un piccolo miracolo. Lo smartphone più popolare nel primo trimestre 2020 è stato iPhone 11.

Con quasi 20 milioni di iPhone 11 consegnati durante il trimestre gennaio-marzo 2020, Cupertino ha fatto del suo entry level un autentico successo. E il merito è della potenza e del prezzo più basso rispetto alle versioni Pro, ma soprattutto della strategia complessiva, fatta di pochi dispositivi:

"Per più di cinque anni, anche nel bel mezzo di condizioni complesse del mercato wireless e dell'economica mondiale, c'è sempre stata una costante nel settore degli smartphone: Apple si è sempre aggiudicata il primo o il secondo posto nella classifica mondiale Omdia delle consegne smartphone," ha affermato Jusy Hong, direttrice della ricerca smartphone presso Omdia. "Il successo di Apple è il risultato di una strategia imperniata su pochi modelli rivolti a un publico molto ampio, e che dunque vengono venduti in alti volumi."

A mo' di paragone, il Galaxy A51 di Samsung si è guadagnato il secondo posto con consegne pari a 6,8 milioni di unità, seguito da Xiaomi Redmi Note 8 e Note 8 Pro, rispettivamente con 6,6 e 6,1 milioni di unità consegnate. Per restare nel mondo Apple, iPhone 11 Pro Max e iPhone 11 Pro‌ hanno raggiunto invece 4,2 milioni e 3,8 milioni di unità consegnate: se fossero stati conteggiati assieme, avrebbero raggiunto la seconda posizione.

In ogni caso, si tratta di un trend che non sorprende, se consideriamo che lo smartphone del 2019 è stato iPhone XR; cioè l'omologo di iPhone 11 di un anno fa.



