L'iPhone più popolare dell'anno? iPhone XR

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 26 febbraio 2020

Ora che l'anno passato si è concluso, è tempo di bilanci. Si scopre così che il telefono Apple più popolare del 2019 è stato iPhone XR.

I numeri parlano chiaro, e sebbene non provengano ufficialmente da Cupertino (bensì da una società di ricerca, la Omdia), rivelano che durante il 2019 Apple ha consegnato un numero gigantesco di iPhone XR.

Nel complesso, Apple avrebbe consegnato la bellezza di 46.3 milioni di iPhone XR da gennaio a dicembre 2019; una quantità più che doppia rispetto ai 23.1 milioni del 2018 e pari a ben 9 milioni di unità in più rispetto ad iPhone 11 nel 2019. Cifre francamente sorprendenti, visto che parliamo di un prodotto lanciato oltre 15 mesi fa.

Dopo iPhone 11 e iPhone XR, troviamo in classifica il Galaxy A10 in terza posizione con 30.3 milioni di unità consegnate; seguono poi il Samsung A50, il Samsung A20 e iPhone 11 Pro Max rispettivamente in quarta, quinta e sesta posizione. Il Galaxy S10 -cosa assurda ma tant'è- neppure compare.

"Apple persegue costantemente la prima e la seconda posizione nella scaletta delle consegne di smartphone mondiali; la società resta in posizione dominante da oltre 5 anni consecutivi" ha affermato Jusy Hong, capo della Ricerca e Analisi della sezione smartphone presso Omdia. "Il dominio continuo di Apple su questo fronte è perfino più rimarchevole se consideriamo che l'impennata dei prezzi di Apple ha causato un declino nelle consegne di iPhone l'anno scorso. Limitando il numero dei modelli che offre rispetto ai suoi competitor, Apple è stata in grado di concentrare le proprie vendite su pochi smartphone di ampio successo, come iPhone XR."

E in effetti, se ci pensate, la cosa ha senso dal punto di vista dell'investimento lato utente. Benché un po' datato, iPhone XR può contare su un performante processore A12 e sulla modernità del Face ID, il tutto a prezzi da saldo. Se infatti negli Apple Store viene ancora commercializzato a partire da 739€, su Amazon oramai lo si trova a prezzi golosissimi.

