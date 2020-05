Disabilitare il Touch Screen di iPhone & iPad (Misura Anti-Bimbo)

Di Giacomo Martiradonna giovedì 14 maggio 2020

Avete presente quando mettete in mano iPad o iPhone a figli e nipoti, e poi ve lo ritrovate impallato, ripristinato o bloccato per un milione di anni? Ecco come evitarlo, disabilitando il Touch sul dispositivo. La soluzione è semplice: basta disattivare il Touch Screen, così che il pargolo non possa materialmente fare danni.

Dite la verità: iPhone e iPad sono la benedizione di genitori, zii, fratelli e sorelle. Il problema è che, quando si dà ad un marmocchio un tablet con Youtube e una playlist di Peppa Pig, può succedere letteralmente di tutto: incluso blocco del dispositivo, app cancellate, e foto inopportuna inviata al capo in ufficio. La soluzione per fortuna è semplice. Basta disattivare le funzionalità Touch del dispositivo.

Disattivare il Display Touch

Per impedire ad iPhone e iPad di registrare gli input tattili, fate così:





Aprite Impostazioni → Accessibilità



Toccate Accesso Guidato



Abilitate Accesso Guidato



Aprite l'app che intendete bloccare su schermo (tipo Youtube) e premete tre volte il tasto di accensione in rapida successione



Si aprirà una speciale schermata che consente di fare avviare il blocco del Touch Screen, ma prima di proseguire, dovrete disegnate sul display le zone che volete includere (tipo i pulsanti per cambiare video, commentare, condividere e cose così); nelle aree grigie non sarà possibile interagire, mentre in tutte le altre sì. Poi, premete Avvia in alto a destra e scegliete un codice PIN.

L'aspetto più interessante è che non si può più uscire dall'app fintanto che Accesso Guidato non verrà disattivato; cosa che potete fare premendo nuovamente per 3 volte il pulsante di accensione, e infine immettendo il PIN prescelto.

Se lo desiderate, in Impostazioni → Accessibilità → Accesso Guidato → Impostazioni codice potete anche attivare il Face ID al posto del PIN numerico. In Impostazioni → Accessibilità → Accesso Guidato → Limiti di tempo infine si può impostare un tempo massimo oltre il quale la feature si disattiva da sé.